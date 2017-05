Hörspieltag Wecke niemals einen Schrat

Von Mario Göpfert

Abenteuer im Elfenwald. (Patrick Pleul / DPA)

Das Elfenkind Jannis hat einen Schrat geweckt und nun gerät der ganze Wald durcheinander.

Im Elfenwald herrscht große Aufregung. Jannis, ein Elfenkind hat einen Schrat geweckt. Was für ein Pech, glauben die Elfen doch, dass Schrate Unglück bringen. Deshalb verbannen sie Jannis aus dem Elfenwald. Der Schrat Wendel bleibt immer an Jannis Seite, das ist sein Gesetz, wer ihn geweckt hat, dem folgt er fortan. Und es kommt noch schlimmer.



Der Zauberer Holunder lässt einen gewaltigen Sturm durch den Elfenwald fegen. Dabei werden Jannis beste Freundin Motte und sogar die Elfenkönigin Titania weit weg geweht. Jannis macht sich mit Wendel auf die Suche, er will den Elfenwald retten.

Ab 7 Jahren



Nach dem gleichnamigen Buch von Wieland Freund



Regie: Klaus-Michael Klingsporn

Musik: Wolfgang van Ackeren

Mit: Lenz Lengers, Mascha Hellmich, Axel Wandtke, Wilfried Hochholdinger, Chris Pichler, Shorty Scheumann, Thomas Thieme, Sebastian Schwarz, Michael Kind

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013

Ton und Technik: Alexander Brennecke und Susanne Beyer



Länge: 52'46

Wieland Freund, geboren 1969, lebt als freier Autor in Berlin, schreibt Übersetzungen, Romane, Literaturkritiken, und Erzählungen für das Radio.