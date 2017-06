Hörspieltag Mascha und Mucks, die Mäuseprinzessin

Von Gabriele Neumann

Mascha hat einen Wunsch beim Mäusekönig frei. (imago / Steffen Schellhorn)

Mascha ist 6 Jahre alt und gerade aus einer Stadt in ein Dorf gezogen. Und hier wohnt gleich im Garten nebenan ein großer, grauer Hund. Mascha traut sich nicht an ihm vorbei. Wütend stapft sie zurück in ihren Garten. Plötzlich steht Mucks, die Mäuseprinzessin vor ihr und lädt sie ins Mäusereich ein.

Mascha hat einen Wunsch beim Mäusekönig frei. Durch ihre Wut hat sie den Kater vertrieben, der Mucks gerade fressen wollte. Mascha wünscht sich: "Ich möchte keine Angst mehr vor dem großen, grauen Hund haben". Ein schwieriger Wunsch. Alle Mäuse sind stolz auf ihre Angst. Da kann nur die uralte Kröte helfen. Mascha und Mucks suchen sie, doch der Weg ist lang und gefährlich.

Ab 7 Jahren

Regie: Karlheinz Liefers

Komposition: Gerd Bessler

Darsteller: Boris Aljinovic, Paula Michels, Susanne Kaps, Martin Seyfert, Carmen-Maja Antoni, Stefan Kaminski, u. a.

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 2002



Länge: 52'50



Gabriele Neumann, geboren 1951 in Hamburg, lebt als freischaffende Autorin in Berlin. Für "Mascha und Mucks" bekam sie den Deutschen Kinderhörspielpreis 2004.