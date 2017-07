Hörspieltag Hühner dürfen sitzen bleiben

Von Jochen Weeber

Peter freut sich riesig, als sein Klassenkamerad Toni auftaucht. (imago)

Das Schuljahr ist zu Ende, die Sommerferien fangen an. Doch Peter kann sich nicht so richtig freuen: schon wieder hat er auf dem Zeugnis in Mathe eine Fünf stehen. Seine Eltern sind enttäuscht von ihm.

Neulich hat Peter gehört, wie sie sich über ihn unterhalten haben, er sei einfach keine Leuchte im Rechnen, da könne man vermutlich nichts dran ändern.

Da flüchtet Peter zu seiner Oma ins Nachbardorf. Oma Lise ist noch immer traurig über den Tod vom Opa und freut sich deshalb besonders über den Besuch. Außerdem scheint sie die Einzige zu sein, die weiter an Peter glaubt. Als schließlich Toni auftaucht, ein Klassenkamerad, mit dem Peter gar nicht gerechnet hat, werden die Ferien zu einem Erlebnis, dass die drei so schnell nicht vergessen werden.

Ab 7 Jahren

Regie: Thomas Leutzbach

Komposition: Andreas und Matthias Hornschuh

Mit: Ilse Strambowski, Oliver Krietsch-Matzura, Iris Krüger, Mirco Martina, Robert Selbach, Hannelore Lübeck, Susanne Reuter

Produktion: WDR 2007



Länge: 50'10

Jochen Weeber, geboren 1971, studierte Sonderpädagogik in Ludwigsburg/Reutlingen, arbeitete mehreren Jahren als Lehrer, seit 2002 ist er freier Autor. Er veröffentlichte mehrere Bücher, Hörspiele, sowie Einzelbeiträge in Zeitungen, Zeitschriften und im Rundfunk. Er ist Erfinder der Poesie-Kabine "Der AUTORMAT". Jochen Weeber lebt seit 1995 in Reutlingen.