Hörspiel zur Akquise von Beziehungspartnern Der Richtige

Von Dunja Arnaszus

Die Schauspielerin Inga Busch (MDR)

Fiona, Ende 30, Buchhalterin, führt eigentlich ein prima Leben. Aber sie ist solo. Und das will sie jetzt ändern. Taktvolle Zurückhaltung ist ihr fremd, warum soll sie potentielle Kandidaten nicht direkt ansprechen? So beginnt ein Episodenreigen, der in einem Banküberfall endet. Als ihr dabei eine männliche, sympathische Geisel in die Hände fällt, scheint das ewige Akquise-Problem gelöst!

Der Richtige

Hörspiel von Dunja Arnaszus

Mit: Inga Busch, Eva Löbau, Peter Schneider, Jan Dose, Martin Reik, Hilmar Eichhorn, Hendrik von Bültzingslöwen, Margarita Breitkreiz, Michael Klammer, Bärbel Röhl

Komposition: Peta Devlin, Thomas Wenzel

Ton: Holger König

Produktion: MDR 2016

Länge: 52'51

Dunja Arnaszus, 1970 in Göttingen geboren, Autorin, Schauspielerin. Nach der Schule intensive Beschäftigung mit Zirkusartistik und einem Jurastudium. Sie verbrachte einige Jahre in Frankreich und England und war Dramaturgin an der Volksbühne in Berlin. Heute lebt sie in Hamburg als Schauspielerin, Autorin und Dozentin. Hörspiele u.a. "Wir fallen nicht" (Dlf 2013), "Die letzte Schlacht" (NDR 2011), "Zeppelini" (Dlf/RBB 2008), "Futsch" (DKultur 2010), "Nebeneinander Gehen" (Dlf 2006), "Etwas mehr links" (RBB 2007, Hörspiel des Monats August 2007). Außerdem Wurfsendungen für Dlf Kultur.