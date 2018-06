Hörspiel: Wie Mary Shelley "Frankenstein" erfand "Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke"

Von Cristin König

1816. Am Genfer See trifft sich eine besondere Gesellschaft: Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, ihre Stiefschwester und ein befreundeter Arzt. Alle gerade mal um die 20, unverheiratet. Gewitter und Dauerregen halten die Fünf im Haus. Sie vertreiben sich die Zeit mit Vorlesen, Politisieren und Fantasieren – die Idee zu "Frankenstein" entsteht. Jahre später sterben die drei Männer durch Drogen, Selbstmord, Ertrinken. Die einsame Mary Shelley erinnert sich an jene Nacht, in der das Monster geboren wurde.

Ursendung

"Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke"

Frei nach Motiven aus Mary Shelleys biografischen Notizen

Von Cristin König

Regie: die Autorin

Mit: Julika Jenkins, Patrick Güldenberg, Veronika Bachfischer, Trystan Pütter, Sebastian Schwarz, Steven Scharf, Max Urlacher

Komposition: Friederike Bernhardt

Ton: Andreas Stoffels

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018



Länge: 69'23

Anschließend:

Rede zum Entwurf eines Gesetzes gegen die Maschinenstürmerei

Von George Gordon Byron

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 2007

Länge: 16'53

Cristin König, geboren 1965 in Trier, Schauspielerin, Theater-, Drehbuch- und Hörspielautorin, Regisseurin. Als Schauspielerin mit festen und freien Engagements an großen deutschsprachigen Bühnen; 2011 Regiedebüt mit ihrem Stück "Die Wohngemeinschaft" am Maxim Gorki Theater Berlin. Nach "Lila und Fred" (DKultur 2016, Hörspiel des Monats August) ist "Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke" ihr zweites Hörspiel als Autorin und Regisseurin.