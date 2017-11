Hörspiel über linksradikales Milieu der BRD Galaveranstaltung

Mal zornig, mal heiter

Hörspiel von David Zane Mairowitz

Unaufgeräumtes Kinderzimmer (picture alliance / Horst Ossinger)

Eine Geschichte aus dem Innern des Linksterrorismus in der BRD der 1980er-Jahre.

Eine Frauen-WG irgendwo in Westdeutschland. Morgens verlassen die Frauen die Wohnung und überlassen ihre Kinder Tessa, dem Kindermädchen. Sie erzählt den lieben Kleinen gerne und viele Geschichten: Von Bomben, Überfällen, Gewalt und Widerstand. Irgendwann muss Tessa feststellen, dass ihre Märchen Wirklichkeit geworden sind.

Mit: Anjorka Strechel, Jenny Schily, Jeanette Spassova, Katharina Schmalenberg, Nastassja Revvo, Miriam Goldschmidt, Jutta Wachowiak.

Ton: Peter Avar

Produktion: RBB 2016

Länge: 54'35

David Zane Mairowitz, geboren 1943 in New York, Schriftsteller. Er schreibt Theaterstücke, Kurzgeschichten, Hörspiele und Features, für die er zahlreiche Preise erhielt, z.B. 1997 den Prix Italia für "The voluptous Tango" (BBC 1997), den Prix Europa 2005 für "Im Krokodilsumpf" (RBB 2005). Für Deutschlandradio Kultur u.a. "Happy Birthday, Tschernobyl" (2006), "My '68" (2008) und "Geris radikale Abenteuer oder Eine Rote Mutter in New York" (2009). Seit 2006 schreibt Mairowitz eine Hörspielreihe, die sich um den Privatdetektiv Marlov dreht. Zuletzt die 10. Folge: "Marlov – Blue" (WDR 2016). Mairowitz lebt in Avignon und Berlin.