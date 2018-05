Hörspiel über die Kunst, die Liebe, das Leben Der Raum gehört uns

Von Cécile Wajsbrot

Jardin des Tuileries in Paris. (imago)

Ein verlängertes Wochenende, an dem alles in der Schwebe ist. In einem Museum in Berlin kreuzen sich die Wege einer Frau und eines Mannes. In Paris, im Jardin des Tuileries, treffen ein Mann und eine Frau aufeinander. Zufall oder Fügung: Der Mann in Berlin gehört zu der Frau in Paris, die Frau in Berlin zu dem Mann in Paris. Sie wandeln zwischen steinernen Statuen. Und der Chor der Statuen erzählt die Geschichte der Orte.

Übersetzung: Frank Weigand

Regie: Anouschka Trocker

Mit: Sandra Borgmann, Michael Rotschopf, Ulrike C. Tscharre, Ulrich Matthes, Detlef Baltrock, Karim Cherif, Bettina Burchard, Anne Schirmacher, Maria Hartmann, Alexander Radszun

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016



Länge: 53'18



Eine Wiederholung vom 18.01.2017

Cécile Wajsbrot, 1954 in Paris geboren, lebt als Autorin, Übersetzerin und Essayistin in Paris. Zahlreiche Romane, Erzählbände und Essays. In deutscher Übersetzung erschienen u.a.: "Aus der Nacht" (2008), "Die Köpfe der Hydra" (2012) und "Für die Literatur" (2013). Hörspiele u.a. "Schlaflos" (SR/DKultur 2010), "Die Zeremonie" (DKultur/RB 2011) und "W wie ihr Name/Avec un double v" (SR/DKultur/France Culture 2012). 2014 Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis und 2016 Prix de l’Académie de Berlin. Seit 2017 ist sie Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.