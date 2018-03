Hörspiel-Serie "Zeit für den Nachbarn" - Folge sechs Die Invasion

Von Kerstin Kuhnekath

Beide Nachbarn kommen sich näher... (Unsplaash)

In der letzten Folge unserer Serie steht der Nachbar plötzlich vor Silvias Tür. Er braucht dringend ihre Hilfe und gerät – in ihrer Wohnung - plötzlich in eine peinliche Situation.

Durch das Missgeschick kommen sich die beiden unerwartet näher. Doch über allem schwebt der drohende Besuch der Tanten, die Silvias Mutter bei ihr einquartiert hat. Wann werden sie eintreffen? Fest steht: Viel Zeit bleibt den beiden nicht mehr…

Übrigens: Nächste Woche senden wir zum Abschluss der Serie ein Interview mit der Macherin von "Zeit für den Nachbarn". Wir erfahren, dass das Hörspiel auf einer wahren Geschichte beruht und fragen, was aus Silvia und dem Nachbarn geworden ist.

Mitwirkende:

Autorin, Regie, Ton, Schnitt: Kerstin Kuhnekath

Sprecher: Kerstin Kuhnekath, Susanne Lehmann

David Mohring, Hary Prinz, Tijmen Ploeger, Thomas Mayer-Falke

Szenische Beratung: Katrin Warnstedt, David Mohring

Kerstin Kuhnekath ist freie Autorin und Produzentin. (Foto: Natascha Zivadinovic)Kerstin Kuhnekath, geboren 1977, studierte Architektur in Köln und Valencia. Schrieb als freie Autorin für Architekturzeitschriften und Onlineportale. Dann mehrere Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit für Architekturbüros. Seit kurzem arbeitet sie als freie Autorin und Produzentin an vornehmlich auditiven Projekten. In Produktion ist derzeit unter anderem der Podcast "Architektur als Zweitsprache".