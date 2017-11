Hörspiel: Schuld und Kriegsverbrechen im Dorf Die Wolfshaut (1/2)

Von Hans Lebert

Heribert Sasse bei der Produktion zu "Die Wolfshaut" (Ursula Hummel)

Schweigen ist ein entlegenes, in Regen, Jauche und den Geruch des Todes getränktes Dorf im November.

Schweigen ist ein entlegenes, in Regen, Jauche und den Geruch des Todes getränktes Dorf im November. Ein Matrose kehrt nach Jahrzehnten in seine Heimat zurück. Ein toter Vater, eine stillgelegte Ziegelei. Wege, die in den Wald führen. Ein Fotograf, ein Gasthof und eine dem Vergessen verschworene Gemeinde. Ein Fluch liegt über dem Ort. Die Toten schweigen, und wenn die Lebenden anfangen zu sprechen, müssen sie sterben. Wer ist der Mörder? Der Matrose tastet sich in die Vergangenheit zurück und läuft Gefahr, das nächste Opfer zu werden.

Bearbeitung: Helmut Peschina

Regie: Robert Matejka

Mit: Peter Matic, Michael König, Ernst Konarek, Götz Kauffmann, Jaschka Lämmert, Wolfgang Hübsch, Wolfgang Böck, Ulli Maier, Fritz Muliar, Rudolf Wessely, Heribert Sasse, Helmut Bohatsch, Hermann Scheideleder, Leo Braune, Gerhard Dorfer, Gertrud Drassl, Peter Faerber, Christoph von Friedel, Harald Harth, Willy Höller, Roland Knie, Joseph Lorenz, Karl Menrad, Branko Samarovski, Lukas Sartori, Andrea Schrameck, Peter Strauß, Hannes Thanheiser, Hanna Tomek, Peter Uray, Bibiana Zeller

Komposition: Max Nagl

Ton: Herta Werner, Stefan Wirtisch

Produktion: NDR/Deutschlandradio Kultur/ORF 2005

Länge: 83'30

(Wdh. v. 12.01.2005)

Teil 2 am 12. November 18.30 Uhr

Bildergalerie



Hans Lebert, 1919 in Wien geboren, Neffe Alban Bergs. Opernsänger, Maler und Schriftsteller. Entzog sich 1941 der Einberufung in die Wehrmacht, wegen "Wehrkraftzersetzung" angeklagt. Lebte seit 1956 in Baden bei Wien, wo er 1993 starb. Neben "Die Wolfshaut" (1960) zählen "Das Schiff im Gebirge. Eine Erzählung" (1955) und "Der Feuerkreis" (1971) zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen. Lebert gewann zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Er starb 1993 unweit seiner Heimatstadt. "Die Wolfshaut", 1960 erstmals erschienen, wurde mehrfach in den 1990er-Jahren und zuletzt 2008 neu aufgelegt.