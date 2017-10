Hörspiel: Klaustrophobe Familiengeschichte Der Vogel, der Vogel – Manifest 51

Hörspiel von FALKNER

Star (Sturnus vulgaris), sitzt auf einem Gartenzaun und schreit, Deutschland, Bayern. (imago / blickwinkel)

Eine beklemmende Parabel: Die Welt von Ida, Matilda und Tomas endet an einem unüberwindbaren Gartenzaun. Völlig abgeschottet leben sie mit den Eltern, und diese schüren Angst vor der Welt.

Drinnen herrscht ein strenges Regelwerk, dem sich die Kinder unterordnen müssen. Aber das Außen drängt herein: Vögel kommen in den Garten und verlassen ihn. Durch Freundschaft zu einem der Vögel beginnt Tomas, Zweifel an der inneren Logik seiner Familie zu entwickeln.

Regie: die Autorin

Mit: Lukas Rüppel, Vanessa Loibl, Janina Stopper, Anja Lais, Vincent Glander

Komposition: Manfred Engelmayr

Ton: Gertrud Glosemeyer

Länge: 47'41

Produktion: WDR 2017

FALKNER, 1970 in Kollerschlag (Österreich) geboren, Schriftstellerin, Hörspielregisseurin, promovierte in Politischer Psychologie zum Thema Verbale Konstrukte. Sie schreibt Hörspiele und dramatische Dichtung und arbeitet konkret an der Schnittstelle Sprache/Text und Körper/Performance. Sie versteht ihre Arbeit als Gesamtkunstwerk und veröffentlicht weder Beiträge, noch Bücher oder Hörspiele – sondern mit Nummern versehene Manifeste. "Manifest 50/Du darfst mich töten wenn Du mich liebst" (HR 2016) war Hörspiel des Monats November 2016.