Hörspiel: Jugendliche zwischen den Kriegen Blutsbrüder – Cliquenturbo

Von Thomas Martin nach dem Roman von Ernst Haffner

Tino Mewes und Jonathan Kutzner (v.l.n.r.) bei den Aufnahmen zu "Blutsbrüder - Cliquenturbo" (Deutschlandradio - René Fietzek)

Berlin zwischen den Kriegen. Jugendliche organisieren sich in Banden um zu überleben. Sie kommen aus Heimen, Auffanglagern, von der Straße, vom Strich, aus Kaschemmen und Spelunken.

Es sind kaputte, vitale, hungrige, raffinierte Kinder. Gierig nach Wärme, bereit zum Verbrechen. "Wir sind einfach viel zu kleen zum Sterbn!", sagt der schmale, tuberkulöse Walter.

Regie: Thomas Martin

Mit: Bernhard Schütz, Pit Bukowski, Benjamin Kramme, Jonathan Kutzner, Luc Schneider, Sebastian Witt, Thomas Wodianka, Tino Mewes, Mandy Rudski, Nastassja Revvo, Jörg Malchow, Martin Engler, Thomas Neumann, Kathrin Wehlisch, Christian Gaul, Shorty Scheumann, Judith Engel, Martin Seifert, Carmen Maja Antoni, Fritz Hammer

Komposition: Kriton Klingler-Ioannidis

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016

Länge: 74'18

(Wdh. v. 03.10.2016)

Anschließend:

Weekend

Hörfilm aus dem Jahr 1929 von Walter Ruttmann

Länge: 11'16

Ernst Haffner, um 1900 geboren, blieb nach 1938 verschollen. Als Sozialarbeiter und Journalist lebte er in Berlin. "Jugend auf der Landstraße Berlin" erschien 1932. Es ist sein einziger bekannter Roman. Von Sigfried Kracauer lobend erwähnt, fiel das Buch später der Verbrennung durch nationalsozialistische Studenten zum Opfer. 2013 wurde es neu aufgelegt unter dem Titel "Blutsbrüder. Ein Berliner Cliquenroman".

Thomas Martin, 1963 geboren in Berlin, ist Dramaturg, Lyriker, Publizist, Regisseur. Veröffentlichte seit 1987 Lyrik, Prosa und journalistische Arbeiten, war Dramaturg und Autor am Deutschen Theater und Berliner Ensemble. Martin arbeitete eng zusammen mit Heiner Müller. Ab 2010 Hausautor und künstlerischer Produktionsleiter an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. 2015 feierte seine Bearbeitung des Haffner-Romans Premiere auf der Theaterbühne.