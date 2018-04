Hörspiel: Ichi, der Vogel, beflügelt die Phantasie Ichi oder der Traum vom Roman

Von Sabine Bergk

Die Schauspielerin Brigitte Hobmeier (Deutschlandradio / Jonas Maron )

Ichi streift mit einem toten Vogel in der Hand durch die Welt und versucht einen Roman zu schreiben. Das ist nicht einfach, wenn man kein Dach über dem Kopf hat. So begibt sich Ichi auf eine Reise und sucht nach dem Echo des Vogels. Die Reise geht durch Fragmente der Erinnerung, Kindheiten und andere Sommer Frostlandschaften.

Regie: Judith Lorentz

Komposition: Lutz Glandien

Mit: Brigitte Hobmeier

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014



Länge: 71‘37

Sabine Bergk wurde 1975 in Bremen geboren. Sie studierte Lettres Modernes in Orléans, Theater- und Wirtschaftswissenschaften in Berlin sowie am Lee Strasberg Institute in New York. Während einer intensiven Theaterzeit, in der sie Opern von Mozart und Monteverdi inszenierte, entstanden Erzählungen, Stücke und Lyrik. 2009 gewann sie den Marburger Kurzdramenwettbewerb. 2012 produzierte Deutschlandradio Kultur ihr erstes Hörspiel "Gilsbrod" (Regie: Leopold von Verschuer) zeitgleich mit der Buchpremiere. "Ichi oder der Traum vom Roman" wurde gleichfalls veröffentlicht. Derzeit schreibt Sabine Bergk kultur- und gesellschaftskritische Beiträge u.a. online für "Zeit" und "Cicero".