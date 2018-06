Hörspiel: Freundschaft versus Karriere Ein guter Mensch

Von Fanny Britt

Ein Kind fällt von einem Apfelbaum - die Rettung kommt zu spät und das Kind fällt ins Koma. (picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg)

Gilles Jean arbeitet in einer der großen Anwaltskanzleien von Montréal, er ist reich und weit entfernt davon, ein guter Mensch zu sein. Als der Sohn seines Jugendfreundes Bruno beim Spielen von einem Apfelbaum stürzt, die Rettung zu spät kommt und der Junge ins Koma fällt, wollen die Eltern das Ambulanz-Unternehmen verklagen. Das Unternehmen lässt sich durch die Kanzlei vertreten, für die Gilles arbeitet, und nicht nur das, Gilles selbst soll den Fall betreuen. Er gerät in einen Gewissenskonflikt.

Ein guter Mensch

Von Fanny Britt

Übersetzung: Frank Weigand

Regie: Steffen Moratz

Musik: Daniel Dickmeis

Mit: Matthias Bundschuh, Bijan Zamani, Bärbel Röhl, Lou Zöllkau, Rudolf Kowalski, Guido Lambrecht und Steffen Moratz

Ton und Technik: Gertrudt Glosemeyer, Jeanette Wirtz-Fabian

Produktion: Saarländischer Rundfunk/Deutschlandradio Kultur 2016



Länge: 80'35



Eine Wiederholung vom 02.10.2016

Fanny Britt, 1977 in Québec geboren, ist kanadisch-französische Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie übertrug u.a. Brecht und Neil LaBute ins Französische. Ihr erstes eigenes Bühnenstück, "Honey Pie", wurde 2003 uraufgeführt. 2015 veröffentlichte sie mit "Les maisons" ihren ersten Roman. "Bienveillance" (dt.: "Ein guter Mensch", 2012) wurde in Kanada mit dem Governor General’s Award prämiert und für SR/DKultur ins Deutsche übersetzt. Auf Deutsch liegt seit 2014 ihr Kinderbuch "Jane, der Fuchs und ich" vor (gemeinsam mit Isabelle Arsenault), eine graphic novel.