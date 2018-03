Hörspiel: Ein Katastrophen-Musical Warpop Mixtake Fakebook Volxfuck Peace Off! ’Schland of Confusion

Von andcompany&Co.

Verkleidete Personen mit Holzgewehren (Foto: Doro Tuch)

Ist sie zurück, die "German Angst"? Oder war sie nie weg? Die Performer von andcompany&Co. schließen die gegenwärtige Stimmungslage mit den deutschen Weltuntergangsszenarien der 1980er-Jahre kurz.

Eine Zeitreise zurück, die geradewegs in das Herz der Gegenwart führt. Ein Katastrophen-Musical mit kathartischem Effekt.

Hörspiel von andcompany&Co.

Mit: Alexander Karschnia, Sascha Sulimma, Claudia Splitt, Nicola Nord

Komposition: Sascha Sulimma

Musiker: Achim Färber, Florian Wäldele, Valentin von Lindenau, Sascha Sulimma

Chor: Sigrid Hilmer, Katja Sonnemann, Robert Faber, Dela Dabulamanzi, Matthias Kelle, Joy Kristin Kalu, Elke Weber, Konstanze Schmitt, Dome Ravina, Omri Livne

Ton: Boris Wilsdorf

Produktion: WDR 2016



Länge: 48'13

andcompany&Co. ist ein internationales Künstler-kollektiv, 2003 gegründet von Alexander Karschnia, Nicola Nord und Sascha Sulimma. Sie realisieren Theater– und Musikprojekte, sowie Lesungen und Hörstücke. "Orpheus in der Oberwelt – Eine Schlepperoper" (WDR 2015) war Hörspiel des Monats April 2015 und ist mit dem Prix Europa als bestes europäisches Hörspiel 2015 ausgezeichnet worden. Alle Mitglieder von andcompany&Co leben in Berlin.

Alexander Karschnia, Theatermacher und Theaterwissenschaftler, Performer, Texter & Theoretiker. Zu seinen Arbeiten zwischen Wissenschaft und Kunst gehören lecture performances und die Organisation von Konferenzen.

Nicola Nord, Theatermacherin, Performerin und Sängerin. Nach dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Frankfurt am Main, Künstlerinnen-Stipendium bei DasArts, Amsterdam, wo sie mit dem Stück "little red (play): herstory" abschloss.

Sascha Sulimma, Musiker, Theatermacher, Music Producer, Performer und DJ. Er produziert elektronische Musik und spielt DJ-Sets.

Hier können Sie das Stück nachhören.