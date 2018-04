Hörspiel: Der mit den Tieren spricht Die Unruhe

Teil 2 aus "Die Rede an die Tiere"

Von Valère Novarina

Valère Novarina und Jens Harzer im April 2017 im Berliner Ensemble (Deutschlandfunk Kultur / Anke Beims)

Was wäre beunruhigender als eine plötzlich verstummte Sprache? Valère Novarinas "Die Rede an die Tiere" wurde 1986 in Paris uraufgeführt. "Ich glaube nicht, dass jemals Präziseres, Heftigeres, Hellsichtigeres ausgesprochen wurde über die Techniken des Schreibens", so sein Schriftstellerkollege Philippe Sollers.

Auftritt des Mannes zum "letztzweiten" Mal. Er spricht wieder zu Tieren, das heißt zu Wesen ohne Antwort. An der Schwelle zum Schweigen lässt uns seine Rede eintauchen in einen widersprüchlichen Raum, wo die Ausweichmanöver des Sprechens und die leeren Pfropfen der Wörter sich verwandeln in verborgenen Sinn. "Diese ungeschickte Kindheit hätte mich kaum schlechter vorbereiten können auf das Leben hinterher: denn für den Menschen – wisset dies, oh Kinder – ist Kindheit schlechte Schulung."

Über Valère Novarina schreibt Philippe Sollers 1980 in Le Monde: "Ich glaube nicht, dass jemals Präziseres, Heftigeres, Hellsichtigeres ausgesprochen wurde über die Techniken des Schreibens. (…) Dass akademischer Diskurs und Markt sich dagegen sperren, ist mehr als normal (…), doch die neue Kunst, der neue Geist setzen ihren Marsch um nichts weniger fort. Ars nova, Ars Novarina."

Ausschnitt:

Die Unruhe

Unter Verwendung von musikalischen Interventionen des Autors aus "Le théâtre des oreilles", Radio France 1980

Übersetzung, Funkeinrichtung und Regie: Leopold von Verschuer

Mit: Jens Harzer, Valère Novarina

Ton: Thomas Monnerjahn, Sonja Rebel

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017



Länge: 67'57



Eine Wiederholung vom 14.04.2017

Abgebildet: Leopold von Verschuer, Valére Novarina, Ulrike Brinkmann, Clarisse Cossais (v.lks.) (Deutschlandradio / Sandro Most )

Anschließend:

"Voir le langage - Die Sprache sehen"

Ein Gespräch mit Valère Novarina und Leopold von Verschuer

von und mit Clarisse Cossais und Max Volkert Martens in der Übersetzung

Ton: Thomas Monnerjahn

Deutschlandradio Kultur 2017





Ein Studio-Gespräch

Valère Novarina - Paris im Oktober 2017 (Antonio Maria Storch )

DER AUTOR

Am 4. Mai 1947 kommt Valère Novarina als Sohn eines Architekten und einer Schauspielerin bei Genf zur Welt.

1953 versteckt er seine ersten wissenschaftlichen Schriften unter Steinen.

1964 liest er Dantes Göttliche Komödie durch, Dauer 6 Monate.

1965 liest er den kompletten Artaud in der Bibliothèque Nationale und schreibt eine theaterwissenschaftliche Abhandlung.

1972 wird die Radioausstrahlung seines ersten Stückes "L‘Atelier volant" aus politischen Gründen von Jacques Salabert verboten, ein Jahr später jedoch nachgeholt.

1973 liest er öffentlich sein zweites Stück "Le Babil des classes dangereuses" vor, Dauer von 15 Uhr 30 bis 22 Uhr.

1974 wird am 25. Januar "L’Atelier volant", im Théâtre Gérard Philippe in Suresnes in der Inszenierung von Jean-Pierre Sarrazac uraufgeführt.

1976 übernimmt Christian Bourgeois die Veröffentlichung aller auch zukünftigen Schriften von Valère Novarina in seinem Pariser Verlag P.O.L.

1982 erhält er von Jean Dubuffet bei seinem ersten Besuch ein weißes Blatt Papier.

1983 zeichnet er, eingeschlossen in einem Turm in La Rochelle, zwei Tage lang die 2587 Figuren seines Stückes "Le Drame de la vie".

1986 kommt es nach der Uraufführung von "Le Drame de la vie" beim Festival d’Avignon zu Turbulenzen, der Autor hat erstmals selbst inszeniert.

1988 Lektüre der Bekenntnisse des Augustinus.

1998 schreibt er für die Truppe der Regisseurin Claude Buchvald L’Opérette imaginaire, 120 Vorstellungen in drei Jahren.

2003 wird seine achte Inszenierung eines eigenen Stückes, "La Scène", im Théâtre Vidy in Lausanne uraufgeführt und achtzig mal in ganz Frankreich, darunter einen Monat en suite im Pariser Théâtre National de la Colline gezeigt.

2005 wird er ins offizielle Repertoire der Comédie Française aufgenommen und inszeniert dort 2006 "L’Espace furieux", eine Neufassung seines Stücks "Je suis" (nach L. v. Verschuer).

Leopold von Verschuer (Antonio Maria Storch)

DER ÜBERSETZER:

Leopold von Verschuer, geb. 1961 in Brüssel. Seit 1994 verbindet ihn eine Arbeitsbeziehung als Schauspieler, Übersetzer und Regisseur mit Valère Novarina. 1999 war er Preisträger des deutsch-französischen Programms ‚Transfert théâtral‘ für seine Übersetzung Die eingebildete Operette. Den ‚Bremer Übersetzerpreis’ erhielt er 2001 für seine Übersetzung des Stücks Der rote Ursprung, dessen deutschsprachige Erstaufführung er 2007 am Theater am Neumarkt in Zürich inszenierte.

Taube (Antonio Maria Storch )

Ursendungen zu Valère Novarina:

Agnes Sourdillon und Jens Harzer in unserem Berliner Studio (Antonio Maria Storch)



"1111 Vögel"

Teil 3 aus "Die Rede an die Tiere"

Sonntag, 29. April, um 18:30 Uhr.

Hier ein Ausschnitt:

"1111 VÖGEL"

Teil 3 aus "Die Rede an die Tiere"

Von Valère Novarina

Zweisprachige Radiofassung in der Übersetzung von Leopold von Verschuer

Komposition und Klanggestaltung: Peter Ablinger

Mit: Jens Harzer und Agnès Sourdillon

sowie der Stimme des Autors als Infra-Walfisch

instrumentiert für Ultraklavier und Ultracembalo

Ton und Technik: Thomas Monnerjahn und Jan Fraune

Regieassistenz: Anke Beims

Regie: Leopold von Verschuer

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018



Das Hörspiel wird als Stereo-Version und in einer 5.1-Surround-Version gesendet.

Im Atelier von Valère Novarina in der Normandie (Antonio Maria Storch )

Insekten und Einhörner"

Dienstag, 01. Mai, um 18:30 Uhr

"Der Künstlerbriefwechsel zwischen Jean Dubuffet und Valère Novarina"



Jens Harzer spricht Novarina (Antonio Maria Storch) Dienstag, 01. Mai, um 18:30 Uhr"Der Künstlerbriefwechsel zwischen Jean Dubuffet und Valère Novarina"

Jürgen Holtz spricht Jean Dubuffet (Antonio Maria Storch)

Marina-Galic (Antonio Maria Storch)

Hier ein Ausschnitt:

"INSEKTEN UND EINHÖRNER"

Der Künstlerbriefwechsel zwischen Jean Dubuffet und Valère Novarina,

sowie:

21 Antworten auf 24 Fragen von Valère Novarina durch Jean Dubuffet

und Auszüge aus: Le Drame de la vie (Das Drama des Lebens)

und Pendant la matière (Während der Materie) von Valère Novarina.

Unter Verwendung von Musikfragmenten, die der Autor 1980 im Rahmen seines Hörstücks "Le théâtre des oreilles" für Radio France Culture improvisiert hat.

Übersetzung aus dem Französischen und Bearbeitung: Leopold von Verschuer

Mit:

Jürgen Holtz - als Jean Dubuffet

Jens Harzer - als Valère Novarina

sowie Hanns Zischler und Marina Galic

Ton und Technik: Thomas Monnerjahn und Jan Fraune

Regieassistenz: Anke Beims

Regie: Leopold von Verschuer

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Das Atelier von Valère Novarina in der Normandie (Antonio Maria Storch )

Valère Novarina in seinem Atelier in der Normandie (Antonio Maria Storch)

Im Atelier von Valère Novarina in der Normandie (Antonio Maria Storch)