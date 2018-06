Hörspiel: Ausstieg im Alter Ein Leben mehr

Von Jocelyne Saucier

Günter Lamprecht bei den Hörspielaufnahmen zu "Ein Leben mehr" (Deutschlandradio - Sandro Most)

Dies ist die Geschichte von drei alten Männern, die sich in die nordkanadischen Wälder zurückgezogen haben. Von drei Männern, die die Freiheit lieben. Eines Tages aber ist es mit ihrer Einsiedelei vorbei.

Zuerst stößt eine Fotografin zu ihnen, sie sucht nach einem der letzten Überlebenden der Großen Brände, einem gewissen Boychuck. Kurze Zeit später taucht Marie-Desneiges auf, eine eigensinnige, zierliche Dame von achtzig Jahren. Die Frauen bleiben.

Übersetzung: Sonja Finck

Bearbeitung: Andreas Jungwirth

Regie: Ulrich Lampen

Mit: Cristin König, Katharina Matz, Günter Lamprecht, Tilo Prückner, Oliver Stokowski, Matthias Matschke

Komposition: Bert Wrede

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017



Länge: 78'11

Eine Wiederholung vom 28.05.2017





Produktionsfotos:

Jocelyne Saucier, geboren 1948 in Clair, Provinz New Brunswick, kanadische Schriftstellerin französischer Sprache. Arbeitete lange als Journalistin, bevor sie mit dem literarischen Schreiben begann. "Ein Leben mehr", ihr vierter Roman, gewann zahlreiche Preise und wurde 2015 auf Deutsch verlegt. 2017 wurde "Ein Leben mehr" in beiden kanadischen Sprachen verfilmt.