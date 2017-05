Highlights Jazz im Juni

Von Matthias Wegner

Binker & Moses. (Andy Earl )

Im Juni senden wir unter anderem Höhepunkte vom Berliner Festival "Jazzdor", konfrontieren die Sängerin und Echo-Jazz-Preisträgerin Lucia Cadotsch mit einer älteren Gesangslegende und werfen einen Blick in die oft vergessene Jazzszene Belgiens. Und: wir stellen die neue Veröffentlichungen von Avishai Cohen und des Duos Binker-Moses vor.

Dienstag, 6.Juni / Tonart 11:10 – 11:30

Neuanfang in Moers: Ein Rückblick auf das 2017er Festival

Die Band „Cocaine Piss“ spielt in Moers. (Festival Moers )

Das legendäre Festival in Moers vollzieht in diesem Jahr einen Neuanfang. Der neue künstlerische Leiter, der Musiker Tim Isfort, hat in kürzester Zeit ein respektables Programm zusammengestellt, in dem in alter Moers-Tradition junge No Names (z.B. die Band "Cocaine Piss") auf Augenhöhe mit etablierten Künstlern präsentiert werden (in diesem Jahr: u.a. Anthony Braxton und The Bad Plus). Aber kann Moers tatsächlich an alte Zeiten anknüpfen?

Autor: Jan Tengeler

Dienstag, 06. Juni / Tonart Jazz, 01:05 – 05:00 Uhr

Jazz aus der Unterfahrt (München) mit Konzerten von Mark Turner und Max Frankl

Mark Turner Quartet. (John Rogers)

Zweimal New York zu Gast im Münchener Jazzclub Unterfahrt: der Saxophonist Mark Turner mit Musik nach einem Science-Fiction-Klassiker und Max Frankl, der zwischen Big Apple und München pendelt. Beide geben der zeitgenössischen Quartett-Spielform neue Impulse. Mark Turner verzichtet auf ein Harmonie-Instrument und lässt seinen Musikern - Trompeter Avishai Cohen, Bassist Joe Martin und Schlagzeuger Marcus Gilmore – viele Freiheiten. Turner selbst ist für die Expressivität, mit der er den vollen Tonumfang seines Tenorsaxophons auslotet, bekannt. Max Frankl, geboren in Starnberg, hat in New York, Amsterdam und Basel studiert. Sein Konzert in der Unterfahrt war wie der Abschied für ein weiteres Jahr New York. Der Gitarrist rief noch einmal gute Freunde zusammen: den Saxophonisten Matthias Tschopp, den Bassisten Xaver Rüegg und den Schlagzeuger Paul Amereller.

Moderation: Lothar Jänichen

Montag, 12.Juni / Tonart Jazz, 11:35 Uhr

Die einnehmende Klangwelt des Trompeters Avishai Cohen

Der Trompeter Avishai Cohen. (Deutschlandradio / Karl Lippegaus)

Trotz des gleichen Namens sollte man den Trompeter Avishai Cohen nicht mit seinem Namensvetter am Bass verwechseln. Das hat sich auch in der internationalen Jazzszene herumgesprochen. Avishai Cohen, der Trompeter, wird seit geraumer Zeit als einer der heißesten Jazzexporte seiner Heimat Israel gefeiert. Cohens unverwechselbarer Ton spiegelt sich nicht zuletzt in den Songtiteln, die bei genauerem Hinsehen oft politisch gemeint sind. "Theme for Jimmy Green" ist eine Referenz an den Saxophonisten Jimmy Green, der seine Tochter bei einem Amoklauf an einer US-amerikanischen Schule verlor. "340 Down" bezieht sich auf die Zahl der Flüchtlinge, die in nur einer einzigen Juni-Woche im Mittelmeer ertrunken sind.

Autor: Jonathan Scheiner

Montag, 12.Juni / In Concert, 20:03 – 21:30 Uhr

Kreativ und voller Überraschungen: das 11.Jazzdor-Festival Strasbourg-Berlin (1)

Die Band "Out of Land”. (Eve Marie Lagger)

Zahlreiche Deutschlandpremieren (z.B. der Auftritt der Band Post K) und Festivalproduktionen prägen auch diesmal wieder das Programm, des deutsch-französischen Festivals Jazzdor Strasbourg-Berlin im Kesselhaus der Berliner Kulturbrauerei, komplett mitgeschnitten von "Deutschlandfunk Kultur". Traditionell sorgen vor allem die Allianzen zwischen deutschen und französischen Musikern für besondere Momente. In diesem Jahr treffen u.a. die beiden Franzosen Émile Parisien und Vincent Peirani auf den deutschen Pianisten Michael Wollny und den Schweizer Sänger und Beatboxer Andreas Schaerer, was ein hohes musikalisches Niveau und große Kreativität garantiert.

Post K:

Jean Dousteyssier, Klarinette

Benjamin Dousteyssier, Saxofon

Matthieu Naulleau, Klavier

Elie Duris, Schlagzeug

Out of Land:

Émile Parisien, Altsaxofon

Vincent Peirani, Akkordeon

Andreas Schaerer, Gesang

Michael Wollny, Klavier

11.Jazzdor Strasbourg-Berlin

Kesselhaus Berlin, Aufzeichnung vom 30.05.2017

Moderation: Matthias Wegner



Dienstag, 13. Juni / Tonart Jazz, 01:05 – 05:00 Uhr

"Confrontations & Explanations Vol. 2 ": Die Sängerin Lucia Cadotsch

Die Sängerin Lucia Cadotsch. (Michael Jungblut)

Andreas Müller setzt in der Tonart Jazz seine Serie "Confrontations & Explanations" fort. Zu Gast ist diesmal die aktuelle Echo Jazz-Preisträgerin Lucia Cadotsch. Die Sängerin aus der Schweiz mit Wohnsitz Berlin wird über ihr aktuelles Album sprechen und mit einer Sängerin konfrontiert werden, die so ganz anders klang, als sie. Außerdem im Programm: Musik vom finnisch-amerikanischen Ausnahmegitarristen Raoul Björkenheim.

Moderation: Andreas Müller

Montag, 19.Juni / Tonart Jazz, 11:35 Uhr

Protagonisten der aktuellen britischen Jazzszene: Binker and Moses

Der Saxofonist Binker Golding und der Schlagzeuger Moses Boyd. (ANDY EARL)

Die britische Jazzszene ist zurzeit so vital und facettenreich wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zu den besonders gut vernetzten und ungemein kreativen Kräften der Gegenwart zählen der Schlagzeuger Moses Boyd und der Saxofonist Binker Golding. Die Aufsteiger der letzten Jahre (u.a. UK Jazz Act of the year 2016) spielen auf ihrem neuen Doppel-Album

"Journey to the Mountain of Forever” zur einen Hälfte als energetisches Schlagzeug-Saxofon-Duo, zur anderen Hälfte zusammen mit hochkarätigen Kollegen (u.a. Evan Parker, Byron Wallen).

Autor: Oliver Schwesig

Dienstag, 20. Juni / Tonart Jazz, 01:05 – 05:00 Uhr

MPS aktualisiert seinen Fundus: der Trompeter Don Ellis

Don Ellis am Flügelhorn.

In den siebziger Jahren galt der amerikanische Trompeter und Flügelhornist Don Ellis als einer der originellsten aber auch verrücktesten Bigband Leiter des Jazz. Die Originalität wurde ihm mit dem Prädikat "Stan Kenton der 70er-Jahre" bescheinigt. Als Komponist bereicherte er den Jazz mit neuen Aspekten, vor allem mit seinen komplexen Rhythmen und Taktarten. Und er beschäftigte sich früh mit elektronischen Instrumenten und Effektgeräten. Die Live-Auftritte seiner Big Bands waren sehr energiegeladen. 1973 spielte das Orchester das Album "Soaring" ein, eine Sammlung von Eigenkompositionen, das nun beim wiederbelebten Label MPS neu aufgelegt wird.

Moderation: Lothar Jänichen

Montag, 26.Juni / Tonart Jazz, 11:35 Uhr

Jazz aus Belgien: Gestern und heute

Der belgische Jazz-Musiker Toots Thielemans. (dpa/picture alliance/belga/Jesse Willems)

Die Jazzszene in Belgien wird im internationalen Vergleich häufig unterschätzt. Dabei hat sie eine lange Tradition und anerkannte Musiker-Persönlichkeiten wie Philipp Catherine, Bert Joris, Bobby Jaspar und vor allem auch Toots Thielemans hervorgebracht. Und auch aktuell passiert sehr viel in Belgien. Der Pianist Jef Neve oder das progressive Trio "Altertape" zum Beispiel erarbeiten extrem inspirierende Musik und werden auch immer stärker außerhalb ihres Heimatlandes wahrgenommen. Gibt es eigentlich so etwas wie einen "belgischen" Sound?

Autor: Andreas Müller

Montag, 26.Juni / In Concert, 20:03 – 21:30 Uhr

11.Jazzdor Strasbourg-Berlin - Kreativ und voller Überraschungen: das 11. Jazzdor-Festival Strasbourg-Berlin (2)

Die französische Pianistin Sophia Domancich. (Jazzdor)

Sophia Domancich (Klavier) und Simon Goubert (Schlagzeug) treten in einen nicht alltäglichen Dialog und überschreiben ihr Programm "You don’t know what love is", angelehnt an den gleichnamigen Jazz-Standard. Mit großer Kreativität und sehr nuancenreich stecken sie dabei ihren Jazz-Kosmos ab. Im Rahmen einer exklusiven Festival-Produktion im Anschluss gehen der finnische Wahl-Berliner Kalle Kalima mit seinem Trio und der französische Posaunist Yves Robert auf eine gemeinsame musikalische Reise. Sie verbinden in ihrem Projekt "Finn Noir" die Ästhetik eines Aki Kaurismäki-Soundtracks mit Berliner Melancholie und entspannter musikalischer Weite. Der Klarinettist Louis Sclavis wiederum präsentiert sein Programm "Loin dans les terres" erstmals in Berlin. Auch er will weiterhin an die Wurzeln des Jazz vordringen und ihm dabei zugleich etwas Eigenes hinzufügen.

Sophia Domancich & Simon Goubert

Duo (Deutschlandpremiere)

Sophia Domancich, Klavier

Simon Goubert, Schlagzeug

Klima Kalima

"Finn Noir" invite Yves Robert (Uraufführung)

Kalle Kalima, Gitarre

Oliver Potratz, Kontrabass

Oliver Steidle, Schlagzeug

Yves Robert, Posaune

Louis Sclavis Jazzdor Ensemble

"Loin dans les terres" (Deutschlandpremiere)

Louis Sclavis, Klarinette

Dominique Pifarély, Violine

Benjamin Moussay, Klavier

Sarah Murcia, Kontrabass

Christophe Lavergne, Schlagzeug

Kesselhaus Berlin, Aufzeichnung vom 31.05.2017

Moderation: Matthias Wegner

Dienstag, 27. Juni / Tonart Jazz, 01:05 – 05:00 Uhr

Die aktuellen Protagonisten im afroamerikanischen Jazz mit Musik u.a. von Kamasi Washington, Ambrose Akinmusire und Sarathy Korwar

Kamasi Washington bei einem Konzert in Australien. (picture alliance / dpa / Kabir Dhanji)

Mittlerweile gibt es im Jazz zahlreiche Musikformen, die oft nur lose oder kaum noch mit der afroamerikanischen Tradition verbunden sind. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, gibt es zurzeit viele schwarze Jazzer der jüngeren Generation, die sich bei der Frage nach ihrer Identität auf die Suche nach ihren Wurzeln begeben und sich mit der afroamerikanischen Musiktradition auseinandersetzen. Die befruchtende Wirkung von Kollektiven und lokalen Szenen hat dabei häufig einen erheblichen Einfluss. Mit Musik u.a. von Kamasi Washington, Ambrose Akinmusire, Christian Scott, Somi, Flying Lotus, Sarathy Korwar, Jaimeo Brown, James Brandon Lewis, Matana Roberts u.v.m.

Moderation: Manuela Krause