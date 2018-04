Highlights Jazz im April

Von Matthias Wegner

Der April steht traditionell im Zeichen der jazzahead!, die vom 19.- 22.4. in Bremen stattfindet. Wir senden live aus Bremen und berichten im Vorfeld und im Nachgang von diesem bedeutenden Treffpunkt der internationalen Szene aus verschiedenen Perspektiven. Wir widmen uns außerdem dem „Pulsar Trio“ aus Potsdam, stellen ein neues Album des amerikanischen Vibraphonisten David Friedman vor und unterhalten uns ausführlich mit dem Bassisten und Komponisten Lukas Kranzelbinder

Dienstag, 3.April / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Neuere Jazzgeschichte: der "Acid Jazz" der 90er Jahre

Als die Zeit der "Eisernen Lady" zu Ende ging, bildete sich in England eine neue musikalische Spielart: der "Acid Jazz" – modern, tanzbar und angereichert mit einer Mischung aus Funk, Soul und Dance-Elementen. Bands wie "Galliano", "Jamiroquai" oder die "Brand New Heavies" sprachen eine neue, jüngere Generation an; DJs wie Gilles Peterson und Chris Bangs trugen die Musik in die Londoner Club-Szene. Von dort war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Welle auch aufs Festland schwappte: "Jazzanova" in Deutschland, Kruder & Dorfmeister in Österreich oder MC Solaar in Frankreich machten den Acid Jazz auch im Rest von Europa salon- bzw.clubfähig.

Moderation: Vincent Neumann



Montag, 09. April / Tonart am Vormittag, 11:35 Uhr

Trio-Jazz mit Sitar: das "Pulsar Trio"

Das Pulsar Trio erinnert an andere progressive Jazztrios, wie die Briten GoGo Penguin, oder das deutsche Michael Wollny Trio. Mit der Sitar erspielt sich das Potsdamer Trio aber einen Extraplatz, denn für westliches Publikum ist dieses Instrument – trotz Beatles, Rolling Stones und Ravi Shankar - immer noch eine Besonderheit. Das neue Album "Zoo of Songs" ist ein Eintauchen in die Tiefen des Klangraums. Die Band erzeugt in ihrer Musik sinnliche Schwebezustände, den Rausch des freien Falls und das Dahingleiten über weite Flächen.

Autor: Till Lorenzen

Montag, 09.April / In Concert, 20:03 – 21:30 Uhr

Aufmunternde Musik in schwierigen Zeiten: Holler my Dear

Holler My Dear (Stefanie Marcus)

Ohne Frage: Die Musik der Berliner Band "Holler My Dear" ist tanzbarer geworden. Das neue Album "Steady as she goes" erweist sich als ein aufmunterndes Statement in schwierigen Zeiten, betont auch die Sängerin Laura Winkler. "Man muss mit diesen Dingen, die aktuell nicht so gut laufen, irgendwie klar kommen und das äußerst sich in verschiedenen Varianten", sagt die Österreicherin. Man sei ja auch nicht jeden Tag gleich stark und daher gebe es auch immer wieder introspektive Songs in ihrem Repertoire. Dabei findet die Band eine sehr schöne Balance aus Nachdenklichkeit und Optimismus. Instrumente wie Mandoline oder Akkordeon und der mehrstimmige Gesang bringen eine zusätzliche Wärme in den Sound der Band.

Holler My Dear:

Laura Winkler, Gesang

Stephen Moult, Trompete, Gesang

Fabian Koppri, Mandoline, Gesang

Valentin Butt, Akkordeon

Lucas Dietrich, Kontrabass

Elena Shams, Schlagzeug

Kantine am Berghain, Berlin

Aufzeichnung vom 08.02.2018

Moderation: Matthias Wegner

Dienstag, 10.April / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Ist der europäische Free-Jazz reif für das Museum?

Der Jazzpianist und Komponist Alexander von Schlippenbach (picture alliance / dpa / XAMAX)

In der Berliner Akademie der Künste sind derzeit zwei korrespondierende Ausstellungen zu sehen: "Notes from the Underground – Art and Alternative Music in Eastern Europe 1968 – 1994" und "Free Music Production / FMP: The Living Music" mit der die Geschichte der Free Music Production von 1968 – 2010 präsentiert wird. Fünfzig Jahre nach 1968 ist der europäische Free-Jazz also reif für das Museum. Einer der bedeutenden Gründerväter dieser Szene feiert am 7. April seinen 80. Geburtstag: Der Pianist Alexander von Schlippenbach. In der Tonart Jazz wird Andreas Müller der FMP-Geschichte nachspüren und natürlich auch von Schlippenbachs Schaffen würdigen. Außerdem gibt es Deep-Jazz aus Japan: derzeit werden nämlich auffällig viele Platten aus Japan wieder veröffentlich bzw. Musiker auf Samplern dokumentiert.

Moderation: Andreas Müller

Montag, 16. April / Tonart am Vormittag, 11:35 Uhr

Meister des Vibraphons: David Friedman mit neuem Album

Moderation: Oliver Schweig

David Friedmann und seine Band "Generation Trio" (Oliver Potratz)

Dienstag, 17.April / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Ausblick auf die jazzahead! 2018 in Bremen

Moderation: Matthias Wegner

Samstag, 21.April / Konzert, 19:03 – 23:00 Uhr

jazzahead! Live von der Messe Bremen

Bei der Jazzahead! in Bremen geben verschiedene Konzertreihen Orientierung im umfangreichen Programm. Neben der "German Jazz Expo" und dem "European Jazz Meeting", deren Namen ja bereits eine Richtung vorgeben, findet am Samstag die "Overseas Night" statt, auf der in diesem Jahr die US-amerikanische Szene wieder prominent vertreten ist. Zum Beispiel durch den Pianisten Justin Kauflin und die Sängerin Jazzmeia Horn.

"Overseas Night"

u.a. Justin Kauflin Trio

Jazzmeia Horn Quartet

Gregory Privat Trio

In Aufzeichnungen: Höhepunkte von der German Jazz Expo

u.a. Daniel Erdmann

Jasper van't Hof

Markus Stockhausen

Moderation: Andreas Müller und Matthias Wegner

Montag, 23. April / In Concert, 20:03 Uhr

Gala-Konzert Jazzahead!: Anna Maria Jopek & Leszek Możdżer

Anna Maria Jopek & Leszek Możdżer (Mikolaj Rutkowski)

Es ist kein Geheimnis, dass es in Polen eine sehr lebendige Jazzszene gibt, die sich auch durch die jeweiligen Rahmenbedingungen nicht hat unterkriegen lassen. Bei der diesjährigen jazzahead! in Bremen ist Polen das Partnerland. Neben einer "Polish Night" am 19.4. zur Eröffnung des Festivalprogramms stehen auch beim Gala-Konzert in der Bremer "Glocke" polnische Musikerinnen und Musiker im Mittelpunkt. Unter ihnen: Leszek Możdżer und Anna Maria Jopek. Anlässlich des Galakonzerts der jazzahead! in Bremen verbeugen sich die beiden vor einigen Meistern der polnischen Musik, die ihre künstlerischen Persönlichkeiten geprägt haben, darunter die Komponisten Fréderic Chopin und Karol Maciej Szymanowski.

Anna Maria Jopek, Gesang

Leszek Możdżer, Piano

Piotr Nazaruk, Flöte, Zither

Robert Kubiszyn, Bass

Paweł Dobrowolski, Schlagzeug

jazzahead!, Konzerthaus Die Glocke, Bremen

Aufzeichnung vom 20.04.2018

Moderation: Matthias Wegner

Dienstag, 24.April / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Gebündelte Energien - der Bassist und Komponist Lukas



Lukas Kranzelbinder (Severin Koller)

Lukas Kranzelbinder ist einer der spannendsten jungen Jazzmusiker aus Österreich, der sich zunehmend auch auf internationalem Parkett bewegt und dort für Furore sorgt. Egal ob er mit dem Kult-Trio "Mario Rom's INTERZONE, mit seiner Surf Rock Band "Expressway Sketches" u.a. mit dem phantastischen Max Andrzejewski am Schlagzeug, oder mit seinem aufregenden und unkonventionellen Septett "Shake Stew" mit doppelt besetzter Rhythmusgruppe auf der Bühne steht: Der Klagenfurter Bassist und Komponist ist ein Garant für treibende Basslinien und rasante Tempi, aber auch für jede Menge Humor. Lukas Kranzelbinder ist zudem ein Musiker mit einem spirituellen Ansatz, der Klarheit und Intensität sowohl in seinem Spiel als auch in seinen Kompositionen vereint und der weiß, wie man das Publikum an die Hand nimmt. Ende April erscheint "Rise and Rise Again" das zweite Album seiner Band "Shake Stew".

Moderation: Manuela Krause