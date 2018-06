Hexen-Glauben in Afrika Wie aufklären, um Lynchmorde zu verhindern?

Felix Riedel im Gespräch mit Ellen Häring

Ethnologe Felix Riedel mit Partnern in Nord-Ghana. (Felix Riedel)

Den Glauben an Hexerei gibt es überall auf der Welt - mit teilweise schlimmen Folgen für die Opfer. Stark ausgeprägt ist die Angst vor Hexenkräften im subsaharischen Afrika. Der Ethnologe Felix Riedel ist dort im Einsatz und hilft Betroffenen.

In manchen afrikanischen Regionen ist der Glaube an Hexen bis heute stark ausgeprägt. Vor allem westliche Mediziner seien oft sehr überrascht, wie weit das Problem reiche und wie stark Hexerei-Vorstellungen mit Krankheit und Tod zusammen hängen, wie spät Leute ins Krankenhaus kämen und wie komplex das Thema sei, erklärt Ethnologe Felix Riedel.

Es gebe auch Berichte von Biologinnen, die verdächtigt wurden Hexen zu sein, weil sie in einem geweihten See forschten und dann starb ein Kind in der Umgebung. Deshalb rät Felix Riedel allen westlichen Personen vor einem Besuch dieser Regionen ein Training zu absolvieren.

Aufklärung mit Schauspielern

"Besonders im subsaharischen Afrika gibt es heute noch die stärksten und heftigsten Hexenjagden", sagt der Forscher, der im Norden von Ghana in einem Zentrum für die Opfer von Hexenjagden arbeitet.

"Wir haben zum einen Regionen, in denen das erstaunlich friedlich geregelt wird, in denen viele Menschen an Hexerei glauben, aber es zu keinen Gewaltausbrüchen kommt. Und dann haben wir kleine Regionen, in denen es zu diesen extrem sadistischen Lynchmorden oder ritueller Folter kommt."

Welche Länder das sind und was eine "moralische Aufklärung mit Theaterschauspielern" bewirken kann, beschreibt Felix Riedel im Interview.

