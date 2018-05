Kulturnachrichten

Montag, 14. Mai 2018

Hermann Parzinger erhält spanisches Großkreuz Ministerpräsident Mariano Rajoy ehrte die herausragenden Leistungen Parzingers als Wissenschaftler und Kulturmanager Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist mit dem spanischen Großkreuz des Ordens Alfons X. des Weisen geehrt worden. Herausgehoben werden damit Verdienste auf dem Gebiet der Forschung, der Literatur und Kunst sowie des Unterrichtswesens. Ministerpräsident Mariano Rajoy ehrte Parzinger für seine herausragenden Leistungen als Wissenschaftler und Kulturmanager. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die ehemalige Unesco-Generaldirektorin, Irina Bokova, der Kardiologe Valentin Fuster, der Maler und Bildhauer Gustavo Torner und der Architekt Renzo Piano.

Deutscher Schulpreis geht nach Greifswald Evangelische Schulzentrum Martinschule für Inklusionskonzept ausgezeichnet Das Evangelische Schulzentrum Martinschule in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern hat den Deutschen Schulpreis gewonnen. Die Preisstifter Robert-Bosch-Stiftung und Heidehof-Stiftung teilten mit, entscheidend für die Auszeichnung sei das außergewöhnliche Inklusionsmodell gewesen. Die Schule habe sich von einer Schule für geistig Behinderte zu einer inklusiven Grundschule und integrierten Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe fortentwickelt. Den Angaben zufolge hat fast die Hälfte der 550 Schüler sonderpädagogischen Förderbedarf - ein Wert, der weit über dem mecklenburg-vorpommerschen Landesdurchschnitt von 10,8 Prozent liege. Parallel seien an der Martinschule die Ergebnisse der Vera-Vergleichsarbeiten, der zentralen Abiturklausuren und die Abschlussergebnisse der mittleren Reife seit Jahren besser als der Landesdurchschnitt. Der Deutsche Schulpreis ist mit 100.000 Euro dotiert und wurde von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek übergeben.

StayFriends muss Datenschutz verbessern Landgericht Nürnberg-Fürth gibt Verbraucherzentrale Bundesverband recht Das Schulfreunde-Portal StayFriends verstößt laut einem Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth gegen den Datenschutz. Bisher werden Profilbilder neuangemeldeter Nutzer automatisch an Suchmaschinen und Partnerwebseiten weitergegeben und dort angezeigt. Das Gericht erklärte diese Voreinstellung des Portals für unzulässig. Dies teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband mit. Der Verband hatte gegen das Online-Portal geklagt.Der umstrittene Umgang des Portals mit Profilbildern seiner Nutzer lässt sich nach Auffassung des Gerichts auch nicht damit rechtfertigen, dass die Nutzer bei der Registrierung die Datenschutzbestimmungen akzeptiert haben. Das Gericht weist auf die Widersprüchlichkeit der Klauseln hin. Bei Zuwiderhandlung droht StayFriends die Zahlung eines Ordnungsgeldes bis zu 250 000 Euro.

Grütters spricht sich für Berlinale-Doppelspitze aus Kulturstaatsministerin befürwortet Festival-Leitung nach dem Vorbild von Cannes Die Filmfestspiele in Berlin sollten künftig von einem Zweier-Team geleitet werden. Das sagte Kultur-Staatsministerin Monika Grütters dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie persönlich sei für eine Doppelspitze, "angelehnt an das Vorbild anderer großer Festivals", erläuterte die CDU-Politikerin. Man habe dazu mit vielen, auch internationalen Bewerbern gesprochen, mit Produzenten, Regisseuren, Schauspielern und Festivalkennern. Sie sei zuversichtlich, im Sommer das Ergebnis präsentieren zu können. Als Vorbild gilt das Filmfestival von Cannes. Dort sind künstlerische und geschäftsführende Leitung geteilt. Der Vertrag des umstrittenen Berlinale-Chefs Dieter Kosslick läuft im Mai 2019 nach 18 Jahren aus. Namhafte Filmemacher hatten gefordert, den Wechsel für eine programmatische Erneuerung zu nutzen. Zudem forderten sie ein transparentes Verfahren zur Neubesetzung der Berlinale-Leitung. Vor diesem Hintergrund hatte der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) die Einrichtung einer Findungskommission beschlossen.

Picasso-Gemälde im Musee d'Orsay zu sehen "Fillette à la corbeille fleurie" kommt nach Paris Ein kürzlich in New York versteigertes Gemälde des Malers Pablo Picasso soll ab Mitte September im Pariser Musée d’Orsay zu sehen sein. Eine Sprecherin des Museums sagte, man sei sehr glücklich, dass das Werk "Fillette à la corbeille fleurie" (Kleines Mädchen mit Blumenkorb) ab 18. September Teil einer Picasso-Ausstellung sein werde. Das Werk aus dem Jahr 1905 hat am vergangenen Dienstag als Teil der Kunstsammlung des US-Milliardärs David Rockefeller für 115 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt. Wie die Zeitung "New York Times" berichtet, handelt es sich bei den Käufern um die Kunsthändlerfamilie Nahmad, zu der auch Helly Nahmad gehört, der eine Galerie in New York betreibt.

Fernsehjournalistin Spira erhält Lessingpreis für Kritik Für ihr einzigartiges Talent, Menschen zum Sprechen zu bringen Die österreichische Dokumentarfilmerin und Publizisten Elizabeth T. Spira hat den Lessingpreis für Kritik erhalten. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für bedeutende geistige Leistungen nach dem Vorbild des Schriftstellers wurde Spira am Sonntag in Wolfenbüttel übergeben. Die Lessing-Akademie Wolfenbüttel und die Braunschweigische Stiftung vergeben den Preis alle zwei Jahre. Nach Ansicht der Jury hat Spira ein einzigartiges Talent, Menschen zum Sprechen zu bringen. Ihre für den österreichischen Sender ORF produzierten Reportagenreihen "Alltagsgeschichte" und "Liebesgeschichten und Heiratssachen" hätten die inzwischen 75-Jährige auch außerhalb ihres Heimatlandes berühmt gemacht. Zu den früheren Trägern des seit 2000 vergebenen Lessingpreises gehören Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und Philosoph Peter Sloterdijk.

Wim Wenders feiert Premiere in Cannes Seine Doku über den Papst läuft außerhalb des Wettbewerbs Mit einer Dokumentation über den Papst kehrt der deutsche Regisseur Wim Wenders zum Filmfest Cannes zurück. Der 72-jährige Wenders zeigt am Abend "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes". Das Werk soll ungewöhnliche Einblicke in die Arbeit des Papstes und des Vatikans gewähren. Wenders verbindet mit dem Filmfest Cannes eine lange Geschichte. 1984 gewann er mit "Paris, Texas" die Goldene Palme. 1987 folgte mit "Der Himmel über Berlin" die Auszeichnung für die beste Regie, 1993 der Große Preis der Jury für "In weiter Ferne, so nah!". Zuletzt war er mit der Doku "Das Salz der Erde" über den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado im Jahr 2014 an der Croisette. "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" wird beim Festival im südfranzösischen Cannes in einer Sondervorführung außerhalb des Wettbewerbs gezeigt. Der Film kommt Mitte Juni in die deutschen Kinos.

Buxtehude plant Empfang für Michael Schulte Schulte hatte beim ESC den vierten Platz belegt Die Stadt Buxtehude will den Sänger Michael Schulte nach seinem überraschend positiven Abschneiden beim Eurovision Song Contest mit einem Empfang ehren. Der 28-Jährige solle sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen und sich womöglich auf dem Rathausbalkon den Buxtehudern zeigen. Schulte hatte am Samstag beim ESC in Lissabon mit seiner Ballade "You let me walk alone" den vierten Platz belegt. Netta Barzilai aus Irael gewann den Musikwettbewerb deutlich vor Zypern und Österreich.