Heidelberger Stückemarkt Unbekanntes Theaterterrain Korea

Susanne Burkhardt im Gespräch mit Eckart Roelcke

Knallig und bunt: Die Yohangza Theatre Company aus Seoul zu Gast in Heidelberg beim Heidelberger Stückemarkt. (Yohangza Theatre Company Seoul)

Beim diesjährigen Heidelberger Stückemarkt konnten die Zuschauer erleben, wie koreanische Regisseure Theaterklassiker des Westens wie "Tod eines Handlungsreisenden" oder "Romeo und Julia" interpretieren. Das Ergebnis ist interessant, oft laut, mit Anklängen zur Pop-Kultur.

Südkorea ist für die meisten europäischen Theaterbesucher "terra inkognita". Erst seit etwa hundert Jahren existiert dort ein textbasiertes Theater. Umso gespannter waren die Besucher des diesjährigen Heidelberger Stückmarktes auf das Gastland, das mit mehreren Inszenierungen vertreten war: unter anderem mit "Tod eines Handlungsreisenden" und "Romeo und Julia".

Willy Lomann auf dem Laufband

Speziell die Inszenierung des Arthur Miller-Stück sei "sehr laut, sehr schrill und körperlich sehr eindringlich" findet Kulturredakteurin Susanne Burkhardt – mit Anklängen zur Pop-Kultur und mit aberwitzigen Kostümen. So laufe Willy Lomann während des Stückes auf einem Laufband – und die anderen Protagonisten zögen – wie die Stationen seiner Vergangenheit – an ihm vorbei.

Südkorea ist durch die jüngsten politischen Ereignisse noch stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Die Lesungen und Gastspiele boten somit exklusive Einblicke in die hierzulande weitgehend unbekannte Theaterszene und vermittelten einen Eindruck der sozialen und politischen Verhältnisse in Südkorea wie auch der Themen – von dem enormen Leistungsdruck in einer turbokapitalistischen Gesellschaft bis hin zum Umgang mit Genderrollenzuschreibungen –, mit denen die Künstler sich dort befassen. Denn, interessantes Detail, in "Romeo und Julia" werden beide Hauptrollen von Frauen gespielt.

Die Autorin Ulrike Syha gewann 2018 mit ihrem Stück "Drift" den AutorenPreis des Heidelberger Stückemarktes. (Christian Kleiner)

Zum Abschluss des 35. "Heidelberger Stückemarkts" ist Ulrike Syha für ihr Stück "Drift" mit dem mit 10.000 Euro dotierten AutorenPreis ausgezeichnet worden. Das Stück, das das Leben in der Provinz thematisiert habe die Jury mit seinem Humor an den Schweizer Theatermann und "Langsamkeitskünstler" Christoph Marthaler erinnert. Die koreanische Autorin Yeon-ok Koh aus erhielt für "Das Gespür einer Ehefrau" (Übersetzung aus dem Koreanischen von Jan Creutzenberg) den Internationalen AutorenPreis. Der zum siebten Mal vergebene JugendStückePreis geht an Sergej Gößners "Mongos".

Nächstes Jahr: Türkei

Vorschau aufs kommende Jahr: Das Leitungsteam des Heidelberger Stückemarkts will einen Blick darauf werfen, wie sich Theater sowie die Arbeitsbedingungen der Künstler unter Recep Tayyip Erdoğan verändert haben und lädt deshalb nach 2011 die Türkei 2019 zum zweiten Mal als Gastland ein.