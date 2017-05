Haus der Kulturen der Welt Die Nominierten für den Internationalen Literaturpreis

Juror Frank Heibert im Gespräch mit Frank Meyer

Im Haus der Kulturen der Welt am Berliner Spreeufer wird die Auszeichnung Anfang Juli übergeben. (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Das Berliner Haus der Kulturen der Welt zeichnet zum neunten Mal fremdsprachige Autoren und ihre Übersetzer aus. Zu den Nominierten in diesem Jahr gehören auch die bereits mit dem Booker-Preis ausgezeichnete Koreanerin Han Kang und die Übersetzerin Ki-Hyang Lee.

Die Nominierten des Internationalen Literaturpreises für übersetzte Gegenwartsliteraturen 2017 sind am Montag bekannt gegegeben worden. Auf der Shortlist stehen sechs Werke, die aus unterschiedlichen Sprachen ins Deutsche übertragen wurden. Den Preis vergeben das Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin und die Stiftung Elementarteilchen in diesem Jahr zum neunten Mal. Für Autoren ist er mit 20.000 Euro, für Übersetzer mit 15.000 Euro dotiert.

Diese Werke stehen auf der Shortlist:

Abboud, Hamed | Bender, Larissa: Der Tod backt einen Geburtstagskuchen

edition pudelundpinscher, März 2017

Arabisch: دالیملا دیع ةكعك عنصي توملا

edition pudelundpinscher, 2017 (zweisprachiges Original)

Barrera Tyszka, Alberto | Strobel, Matthias: Die letzten Tage des Comandante

Nagel & Kimche, August 2016

Spanisch: Patria o muerte

Tusquets Editores, 2015

Kang, Han | Lee, Ki-Hyang: Die Vegetarierin

Aufbau Verlag, August 2016

Koreanisch: 채식주의자

Ch'angbi, 2007

Koe, Amanda Lee | Beck, Zoë: Ministerium für öffentliche Erregung

CulturBooks Verlag, Oktober 2016

Englisch: Ministry of Moral Panic

Epigram Books, 2013

Mwanza Mujila, Fiston | Müller, Lena; Meyer, Katharina: Tram 83

Paul Zsolnay Verlag, Juli 2016

Französisch: Tram 83

Éditions Métailié, 2014

Szczerek, Ziemowit | Weiler, Thomas: Mordor kommt und frisst uns auf

Voland & Quist, März 2017

Polnisch: Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian

Korporacja Ha!art, 2013

Zur Jury gehören in diesem Jahr Verena Auffermann, Jens Bisky, Frank Heibert, Jens Hillje, Michael Krüger, Marko Martin und Sabine Scholl.

Die Bekanntgabe des Preisträger-Duos ist am 20. Juni, verliehen wird der 9. Internationaler Literaturpreis – Haus der Kulturen der Welt 2017 am 6. Juli im Rahmen eines Festes etwa mit Lesungen und Diskussionen im HKW.

Im vergangenen Jahr ging der Preis an die indisch-französische Autorin Shumona Sinha und ihre Übersetzerin Lena Müller für den aus dem Französischen übertragenen Titel "Erschlagt die Armen!".

