Kulturnachrichten

Samstag, 19. Mai 2018

Hauke Bartels neuer Direktor des Sorbischen Instituts Interimsdirektor Bartels bleibt bis 2023 Das Sorbische Institut hat einen neuen Direktor. Das Kuratorium der brandenburgischen und sächsischen Einrichtung ernannte Hauke Bartels für fünf Jahre zum Leiter, wie das Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur mitteilte. Der 51-Jährige war zuvor bereits geschäftsführender Vertreter des Direktors und Interimsdirektor in dem Institut. Das Sorbische Institut hat seinen Sitz im sächsischen Bautzen und eine Zweigstelle im brandenburgischen Cottbus. Dort werden Sprache, Geschichte und Kultur der Sorben in der Ober- und Niederlausitz erforscht. Das Institut wird über die Stiftung für das sorbische Volk vom Bund und den Ländern Sachsen und Brandenburg gemeinsam mit jährlich rund zwei Millionen Euro finanziert.

Sonderpreise in Cannes vergeben 16-jähriger Belgier für Darstellung von transsexueller Ballerina ausgezeichnet Beim Fimfestival von Cannes sind die Sonderpreise in der Sparte "Un certain regard" (Ein gewisser Blick), die künstlerisch besonders anspruchsvolle Filme würdigt, vergeben worden: Der Preis für den besten Schauspieler ging an den 16-jährigen Nachwuchsdarsteller Victor Polster aus Belgien. Im Film "Girl" spielt Polster eine Transsexuelle, die parallel zur Geschlechtsangleichung mit großem Ehrgeiz ihre Karriere als Ballerina vorantreibt. Als bester Film ausgezeichnet wurde ein Beitrag aus Schweden. In "Border" erzählt Regisseur Ali Abbasi die Geschichte einer Zollbeamtin, deren Gesicht entstellt ist, die aber mit einem außergewöhnlichen Geruchssinn Schmuggler entlarvt. Als bester Regisseur wurde der Ukrainer Sergej Losniza für den 13-Teiler "Donbass" ausgezeichnet, den Preis für das beste Drehbuch erhielt die marokkanisch-französische Regisseurin Meryem Benm'barek für den Film "Sofia", der das Schicksal einer jungen Marokkanerin zeigt, die durch Ehebruch schwanger wird.

Stuttgarter Oper bleibt im Opernhaus "Task Force" soll nach Übergangsspielstätte suchen Das historische Opernhaus in Stuttgart soll nach einem Beschluss des Verwaltungsrates der Staatstheater auch in Zukunft Spielstätte von Oper und Ballett bleiben. Die Überlegung, den 100 Jahre alten Littmannbau im Schlossgarten nach der geplanten Sanierung anderweitig zu nutzen und ein neues Opernhaus zu bauen, sei vom Tisch, sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn nach einer Sitzung des Verwaltungsrates. Das Gremium habe mit großer Mehrheit beschlossen, an der bisherigen Planung für die Generalsanierung und an dem Einbau einer modernen Kreuzbühne festzuhalten. Die Kosten sollen bis zum Frühjahr 2019 feststehen. Offen bleibt, wo Oper und Ballett während der fünf bis acht Jahre Bauzeit spielen können. Kuhn hatte die Planung zur Nutzung eines alten Paketpostamtes als reines Interim ohne Nachnutzung gestoppt, nachdem ein Gutachten Kosten von mindestens 116 Millionen Euro vorhergesagt hatte. Der Grünen-Politiker will die neue Suche nach einer Lösung in die Hände einer "Task Force" im Rathaus legen.

Architekturwettbewerb Gasteig München: Drei Sieger Gesamtsieger wird in drei Monaten verkündet Im Wettbewerb um die Sanierung der Münchner Philharmonie und des Kulturzentrums Gasteig gibt es drei gleichberechtigte Sieger: die Architekturbüros Auer Weber aus München, Wulf aus Stuttgart und Henn aus München. Sie wurden gebeten, ihre Entwürfe in den kommenden drei Monaten zu überarbeiten und offene Fragen zu klären. Danach werde sich das Preisgericht wieder treffen und einen Sieger küren, hieß es nach der Jurysitzung in München. An dem anonymen Wettbewerb hatten 17 Büros aus ganz Europa teilgenommen. Das Gebäude des Kulturzentrums samt Technik soll ab 2020 für bis zu 450 Millionen Euro saniert werden. Kernstück ist die Neugestaltung der Philharmonie. In dem Konzertsaal der Münchner Philharmoniker unter Dirigent Waleri Gergijew soll insbesondere die Akustik verbessert werden.