Hamed Abdel-Samad: "Integration" Falsch verstandene Religionsfreiheit als Gefahr

Von Eike Gebhardt

Die DITIB-Merkez-Moschee in Duisburg-Marxloh (picture alliance / dpa / Revierfoto; drömer)

Der Islam - eine Religionsgemeinschaft? Der Politologe Hamed Abdel-Samad hält diese Vorstellung für ein Missverständnis. In seinem Buch "Integration - Ein Protokoll des Scheiterns" warnt er vor einer islamistischen Unterwanderung von Staat und Gesellschaft.

So unbefangen radikal wie der in Ägypten geborene deutsche Politologe Hamed Abdel-Samad beleuchtet kaum jemand die kulturellen Kellergewölbe des politischen Islam. Die Quittung – von zahllosen Morddrohungen bis zu quasi-amtlichen Fatwas – ist das beste Zeugnis dafür, wieviel widersprüchliche Konstrukte und brüchige Grundpfeiler er dabei bloßlegte.

In seinem jüngsten Buch Integration – Ein Protokoll des Scheiterns kehrt er den Spieß gewissermaßen um: Es geht um Versagen und Verfehlungen der Ankunftsgesellschaft und damit um ihre Mitschuld am Erblühen des Islamismus hierzulande.



"Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität ignorieren", so das Motto. Deprimierendes Fazit: Allen öffentlichen Bekenntnissen zum Trotz sei fast niemand ernsthaft an Integration interessiert.

"Die Wirtschaft und ihre exportorientierten Interessen, der Sozialstaat und seine Profiteure, die Kirchen und ihre Privilegien, die Islamverbände und ihre Agenda wehren sich gegen ein umfassendes Integrationskonzept."

Integrationsgebote seien nötig

Konservative bis rechtsradikale Politiker und Bevölkerungsschichten sind da noch diskret ausgespart. Grundübel aber sei die Annahme, der von den Islamverbänden vertretene Islam sei eine Religionsgemeinschaft – ein Status, den man den im Auftrag fremder Regierungen handelnden Verbänden keinesfalls zugestehen dürfe.

Blauäugig verhandelten deutsche Regierungsstellen dennoch mit selbsternannten Islam-Vertretungen, deren erklärte Feindschaft zum Grundgesetz sie eigentlich disqualifizieren müsste. Falsch verstandene Religionsfreiheit sei der Hebel, mit dem deutsche Politiker regelmäßig in die Knie gezwungen würden.

Deshalb: "Wir brauchen nicht nur Integrationsangebote, sondern auch Integrationsgebote." Dazu gehöre ohne Wenn und Aber das Gewaltmonopol des Staates, das in sogenannten No-Go-Areas zurückgeholt werden müsse, auch von der Paralleljustiz in solchen Gettos.

Und schließlich sei die Strategie des langen Marschs durch die Institutionen längst offenkundig: Die Polizei, die Justiz, das Bildungswesen zeigten Zeichen der Unterwanderung. Doch da die Grundwerte der Würde des Einzelnen an erster Stelle des Grundgesetzes stehen, müssten religiöse Gebote und Werte spezifischer Gemeinschaften dahinter zurückstehen.

Vor allem aber: Keine Selbsttäuschung über die Absichten:

"Es gibt im Islam keine Gleichwertigkeit von Werten und Sitten. Nur die islamische Moral ist wirklich eine Moral. Und Moral ist gleich auch Gesetz."

Der Verdrängungswettbewerb sei gleichsam schon im Islam angelegt, da helfe keine Toleranz – die bedeute nur Geländegewinn für den politischen Islam.

"Wir brauchen keine Synthese von Islam und Europa, sondern von Freiheit und Verantwortung; von Spiritualität und Vernunft; von Toleranz und Wachsamkeit", so die Conclusio. Es ist eine in ihrer Direktheit erfrischende Diagnose. Ob die Rhetorik dem Integrationsdialog hilft, ist fraglich.

Hamed Abdel-Samad: Integration. Ein Protokoll des Scheiterns

Droemer Verlag, München 2018

272 Seiten, 19,99 Euro