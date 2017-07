Am Berliner Flughafen Tegel sammeln seit Kurzem Langzeitarbeitslose als "Pfandbeauftragte" die Flaschen ein, die im Sicherheitsbereich anfallen. Der Erlös geht an die Berliner Tafel - und die Pfandbeauftragten erhalten Mindestlohn. Mehr

Die Braunkohleverstromung ist ein Klimakiller. Doch in der Lausitz hängen Tausende Arbeitsplätze am Tagebau - dementsprechend heftig wehrt sich die rot-rote Landesregierung in Brandenburg gegen konkrete Ausstiegspläne. Wie also geht es weiter?Mehr