Kulturnachrichten

Dienstag, 24. April 2018

Haftstrafen wegen Diebstahls von Baselitz-Werken Landgericht München spricht drei Angeklagte schuldig Im Prozess um den millionenschweren Diebstahl von Kunstwerken aus dem Besitz des Malers Georg Baselitz hat das Landgericht München mehrjährige Haftstrafen gegen die Angeklagten verhängt. Ein 40-jähriger Düsseldorfer und ein 52-Jähriger aus Leverkusen wurden zu Freiheitsstrafen von je drei Jahren verurteilt. Laut Urteil hatte der 40-Jährige die Kunstgegenstände zwischen Juni 2015 und März 2016 aus einem Lager in Aschheim bei München entwendet. Der 52-Jährige bot die Sachen anschließend auf dem Kunstmarkt an. Das Gericht sprach ihn deshalb der gewerbsmäßigen Hehlerei schuldig. Sein 26 Jahre alter Sohn wurde wegen Beihilfe zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Insgesamt bezifferte das Gericht den Wert der Werke auf 1,8 Millionen Euro. Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz gehört zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart.

41 Millionen für Wiederaufbau von Al-Nuri-Moschee Vereinigte Arabische Emirate als Geldgeber Mit umgerechnet 41 Millionen Euro werden die Vereinigten Arabischen Emirate in Mossul den Wiederaufbau der Al-Nuri-Moschee und ihres berühmten schiefen Minaretts finanzieren. Das teile die Kulturministerin der Vereinigten Arabischen Emirate, Nura al-Kaabi, auf einer Veranstaltung in der nordirakischen Stadt mit.

Das achthundert Jahre alte Wahrzeichen war im vergangenen Juni bei den Kämpfen der irakischen Regierungstruppen mit dem sogenannten Islamischen Staat zerstört worden. Die Rekonstruktion von Moschee und Minarett ist ein gemeinsames Projekt der Unesco mit dem Irakischen Ministerium für Kultur und der Internationale Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut in Rom. Die Unesco bezeichnete das Vorhaben als beispiellos und als die größte derartige Partnerschaft zur Rettung kulturellen Erbes im Irak.

Unesco-Pressepreis für inhaftierten Fotografen Shawkan Der ägyptischer Fotojournalist fotografierte Protest von Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi Der inhaftierte ägyptische Fotoreporter Mahmud Abu Seid, bekannt unter seinem Künstlernamen Shawkan, erhält den Preis für Pressefreiheit der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Damit werde Shawkans "Mut, sein Widerstand und sein Engagement für die Meinungsfreiheit" ausgezeichnet, erklärte die Unesco. Shawkan war im August 2013 festgenommen worden, als er fotografierte, wie Sicherheitskräfte in Kairo eine Demonstration von Anhängern des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi blutig auflösten. Dabei töteten sie hunderte Menschen, darunter drei Journalisten.

Gorch Pieken kuratiert Humboldt-Labor Der Kunsthistoriker versteht das Humboldt-Labor als "soziale Plastik" Der Historiker Gorch Pieken wird den Auftritt der Humboldt-Universität im künftigen Berliner Schloss kuratieren. Das teilte Uni-Präsidentin Sabine Kunst mit.

Die Humboldt-Universität will dort auf rund 1000 Quadratmetern neue Wissenschaftsformate präsentieren. Gorch Spieken sagte im Deutschlandunk Kultur, seine Vision für dieses Humboldt- Labor sei, eine "soziale Plastik" im Sinne von Joseph Beuys zu kreieren: Angelehnt an einen erweiterten Kunstbegriffes soll es im Humboldt Labor um einen "erweiterten Wissenschaftsbegriff" gehen, der Wissenschaft nicht als ein abgeschlossenes Werk verstehe. Der Niedersachse war zehn Jahre Kurator am Deutschen Historischen Museum. Zudem war er für die Neukonzeption des Militärhistorischen Museums in Dresden verantwortlich. Das Berliner Schloss soll Ende 2019 als Kultur- und Museumszentrum öffnen.