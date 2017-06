Kulturnachrichten

Samstag, 3. Juni 2017

"Gut, dass die Hängepartie beendet ist" Kulturstaatsministerin Grütters zum Einheitsdenkmal Einen Tag nach der Entscheidung des Bundestags zum Einheitsdenkmal sagte die Ministerin, sie sei froh, dass es jetzt Klarheit gebe und die Hängepartie ein Ende habe. "So umstritten einzelne Aspekte dieses Denkmals sind, so breit ist doch der gesellschaftliche Konsens, der friedlichen Revolution von 1989 als solcher angemessen öffentlich zu gedenken", sagte Grütters der Deutschen Presse Agentur. Um das Einheitsdenkmal hatte es wegen der Finanzierung jahrelang Streit gegeben, zuletzt hatte der Haushaltsausschuss das Projekt blockiert. Der Bundestag hat die Mittel nun freigegeben. Das Denkmal in Form einer Wippe soll vor dem rekonstruierten Berliner Stadtschloss errichtet werden.

Terroralarm bei "Rock am Ring" Gelände des Musikfestivals evakuiert Das Musikfestival „Rock am Ring" ist am Abend unterbrochen worden. Die Polizei evakuierte das Gelände wegen einer möglichen terroristischen Gefährdung. Medienberichten zufolge sind zwei Mitarbeiter eines Subunternehmens verhört worden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz will am Vormittag bekannt geben, ob das Festival weitergeht oder abgebrochen wird. Die Fans haben die Nacht friedlich in ihren Zelten verbracht. Das dreitägige Festival hatte am Freitagnachmittag begonnen. Alle knapp 90 000 Ticket waren verkauft. Am Abend sollte die Band Rammstein als Topact auftreten. Veranstalter Marek Lieberberg will sich nach Angaben des offiziellen «Rock am Ring»-Liveblogs darum bemühen, die Band am Samstag auftreten zu lassen, wenn das Festival fortgesetzt werden kann.

Meister in Rot, Gelb und Blau Große Mondrian-Ausstellung in Den Haag eröffnet Die Niederlande feiern einen ihrer berühmtesten Maler, Piet Mondrian.

Das Gemeentemuseum in Den Haag zeigt ab Samstag 300 Werke und ein verblüffend neues Bild des Meisters der Moderne. Denn Mondrian malte zu Beginn seiner Karriere traditionelle Landschaften. Erst später kamen seine abstrakten Gemälde mit weißen Vierecken in schwarzen Rastern, sowie die Vierecke in den Primärfarben Rot, Gelb und Blau. Durch die Ausstellung bekomme man einen Eindruck in die Entwicklung des Malers, sagte der Direktor des Gemeentemuseums Benno Tempel. Piet Mondrian lebte von 1872 bis 1944. Er ist der bekannteste Repräsentant der Kunst-Bewegung De Stijl, die in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum feiert.

Karneval der Kulturen in Berlin Festival präsentiert Musik aus aller Welt Von Balkan-Beats bis Samba-Rhythmen: In Berlin-Kreuzberg ist der Karneval der Kulturen fortgesetzt worden. Bei dem Straßenfest sind Musikerinnen und Musiker aus Afrika, Amerika, Asien und Europa auf der Bühne. Am Sonntag zieht der traditionelle Straßenumzug, bestehend aus 63 Gruppen mit Tänzern und Akrobaten aus unterschiedlichen Ländern, durch die Hauptstadt. Das Spektakel lockt jedes Jahr mehr als eine Million Besucher an. Die Sicherheitsmaßnahmen sind nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt im Dezember schärfer als zuvor. So sind zusätzliche Straßensperren errichtet worden.

Theaterschauspielerin Hilde Sochor gestorben Seit ihrem Debüt 1948 war sie in mehr als 300 Rollen zu sehen Die "Grande Dame" des Wiener Volkstheaters, Hilde Sochor, ist tot. Die Österreicherin starb mit 93 Jahren in Wien, wie Intendantin Anna Badora mitteilte. "Wir trauern um eine Ikone", schrieb Badora über die Volksschauspielerin. Sochor hatte in 65 Jahren mehr als 300 Rollen gespielt. "Mit Hilde Sochor verliert das Volkstheater eine der größten Persönlichkeiten", schrieb Badora. "Wie keine andere hat sie es verstanden, mit Herzenswärme, Witz und Klugheit in die Seelen ihrer Figuren einzutauchen." Sochor, die ihre Ausbildung als Kasperltheater-Spielerin an Schulen finanzierte, feierte ihr Debüt 1948 an den Kammerspielen mit einer Rolle in Alexander Lernet-Holenias "Parforce".