Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. Oktober 2017

Gurlitt-Sammlung wird ausgestellt Bonn und Bern zeigen zeitgleich Werke aus der umstrittenen Sammlung Unter dem Titel "Bestandsaufnahme Gurlitt" zeigen die Bundeskunsthalle in Bonn und das Kunstmuseum in Bern Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen aus der Sammlung des umstrittenen Kunsthändlers Cornelius Gurlitt. Die Bonner Ausstellung trägt den Untertitel "Der NS-Kunstraub und die Folgen" und will die Schicksale von Kunstsammlern oder -händlern beleuchten, die durch die Nationalsozialisten enteignet worden waren. Zudem werden erstmals Dokumente aus dem schriftlichen Nachlass des Nazi-Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt gezeigt, dem Vater Cornelius Gurlitts. Das Kunstmuseum Bern legt den Fokus auf die von den Nationalsozialisten sogenannte "Entartete Kunst". Der im Mai 2014 gestorbene Cornelius Gurlitt hatte seine Sammlung dem Kunstmuseum Bern vermacht. 2012 war die Sammlung beschlagnahmt worden. Seitdem wird nach der Herkunft der Bilder geforscht.

Prozess gegen Mesale Tolu beginnt in Instanbul Deutscher Journalistin wird Terrorpropaganda vorgeworfen Mesale Tolu kommt heute in Istanbul vor Gericht. Tolu muss sich zusammen mit 17 weiteren Angeklagten vor dem Gericht von Silivri wegen 'Mitgliedschaft in einer Terrororganisation' und 'Terrorpropaganda' verantworten. Die Mutter eines zweijährigen Kindes war Ende April festgenommen worden und sitzt seitdem mit ihrem Sohn im Frauengefängnis Bakirköy in Haft. Der jungen Frau aus Neu-Ulm wird Mitgliedschaft in der Marxistisch-leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) vorgeworfen. Ihr drohen 15 Jahre Haft. Ihre Unterstützer beklagen einen Mangel an Beweisen und sehen den Prozess als politisch motiviert. Die Bundesregierung hat sich bisher vergeblich für ihre Freilassung eingesetzt. Der Fall belastet seit Monaten die deutsch-türkischen Beziehungen.

Frankreich Gastland der Frankfurter Buchmesse Merkel und Macron machen Ausflug in die Geschichte des Buches Die 69. Frankfurter Buchmesse ist am Abend offiziell eröffnet worden. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macron betonten in ihren Ansprachen, wie sehr die Kultur beide Länder verbinde - trotz aller Kontroversen und Kriege. Beide besichtigten gemeinsam einen Nachbau der Gutenberg-Presse und druckten die erste Seite der Menschenrechtserklärung. Die deutsche Buchbranche forderte von der künftigen Bundesregierung mehr Einsatz für eine unabhängige Verlagslandschaft. Der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Riethmüller, kritisierte die vom Bundestag im Sommer beschlossenen Einschränkungen des Urheberrechts. Verlage könnten in Literatur und innovative Vertriebsmodelle nur investieren, wenn sie auch marktgerecht vergütet würden. In Frankfurt werden bis Sonntag rund 270 000 Besucher erwartet. Rund 7300 Aussteller aus mehr als 100 Ländern stellen sich vor.

Schauspielerin Lissy Tempelhof gestorben Tempelhof war mehr als 35 Jahre im Ensemble des Deutschen Theaters Berlin Die Theater- und Filmschauspielerin Lissy Tempelhof ist tot. Sie starb im Alter von 88 Jahren in Berlin, wie das Deutsche Theater unter Berufung auf Tempelhofs Agentur mitteilte. Tempelhof war mehr als 35 Jahre lang Mitglied im Ensemble des Deutschen Theaters Berlin. Dort habe sie mit Regisseuren wie Adolf Dresen und Benno Besson zusammengearbeitet, so das Theater. Auch auf der Kinoleinwand war Tempelhof zu sehen. Sie spielte unter anderem in dem Defa-Drama "Die besten Jahre" aus dem Jahr 1965 von Günther Rücker. Nach der Wende war Tempelhof weiter regelmäßig im Kino und Fernsehen zu sehen. Zuletzt hatte sie unter anderem Auftritte in dem Kinder-Kinofilm "Quatsch und die Nasenbärbande" und der TV-Komödie "Herzdamen an der Elbe".

BBC-News-Direktor gibt seinen Posten ab James Harding will ein eigenes Medienunternehmen gründen Der für den Bereich Nachrichten verantwortliche Direktor der BBC, James Harding, gibt seinen Posten zu Beginn des kommenden Jahres ab. Das teilte die BBC mit. Harding war seit 2013 an der Spitze des öffentlich-rechtlichen britischen Nachrichtennetzwerks. Ein Nachfolger soll Ende des Jahres bestimmt werden. Harding will den Angaben zufolge ein eigenes Medienunternehmen gründen. Der 48-Jährige kündigte an, Details dazu im kommenden Jahr bekannt zu geben.