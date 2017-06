Günter M. Ziegler Ein Mathematiker mit einer Mission

Moderation: Ulrike Timm

Günter M. Ziegler, Mathematiker (Deutschlandradio / Stefan Ruwoldt)

Der Mathematiker Günter M. Ziegler brennt für sein Fach - und will, dass das auch alle anderen tun. Ziegler schreibt deswegen Bücher, in denen er Mathematik "erzählt" und nicht "erklärt". Kann er uns Angst und Ehrfurcht vor den Zahlen nehmen? Ulrike Timm findet es heraus.

Schon als Schüler war er ein Überflieger und brachte es bis zu einer Goldmedaille bei der Internationalen Mathematik-Olympiade. Nach einer Blitzkarriere an der Universität, die ihn unter anderem an das renommierte US-amerikanische Massachusetts Institute of Technology führte, ist Günter M. Ziegler heute Professor an der Freien Universität Berlin.

Seine Faszination gilt vor allem der sogenannten diskreten Mathematik. Und er hat eine Mission: Er möchte Begeisterung für die oft gefürchtete Mathematik wecken. Mathematik müsse weniger "erklärt" als "erzählt" werden, sagt er. Das tut er in seinen populärwissenschaftlichen Büchern. Und er vermittelt angehenden Mathematiklehrern, wie sie ihre zukünftigen Schüler für das Fach einnehmen können.

Was Mathematik mit Intuition zu tun hat, warum Mathematik sich besonders gut gemeinschaftlich betreiben lässt und wie ihm seine literarische Ader bei wissenschaftlichen Texten zu Gute kommt, darüber unterhält sich Günter M. Ziegler mit Ulrike Timm in unserer Sendung "Im Gespräch", am 01.06.2017 ab 9.07 Uhr.