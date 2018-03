Kulturnachrichten

Samstag, 17. März 2018

Großer Kunstpreis Berlin für Thomas Demand Akademie der Künste ehrt Bildhauer und Fotograf Demand am Sonntag Der Bildhauer und Fotograf Thomas Demand wird am Sonntag mit dem Großen Kunstpreis Berlin 2018 ausgezeichnet. Der 1964 in München geborene Künstler mache deutlich, dass die größte Täuschung das Abbilden der Realität sei, befand die Jury. Thomas Demand, seit 1996 in Berlin, fertigt aus Papier detailgetreue Modelle von (Tat-)Orten, deren Fotos er in Zeitungen und Magazinen findet sowie ikonische Pressefotos an. Diese Papiermodelle wiederum fotografiert er. 2009 gab es eine große Demand-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Der mit 15 000 Euro dotierte Preis wird von der Akademie der Künste vergeben.

Schindhelm Kurator für Dresdens Kulturhauptstadt-Bewerbung "Eine große, aber auch sehr faszinierende Herausforderung" Der Schriftsteller, Filmemacher, Theatermacher und Dozent Michael Schindhelm soll die Bewerbung Dresdens zur Kulturhauptstadt Europas 2025 vorantreiben. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) stellte den 57-Jährigen auf der Leipziger Buchmesse vor. "Schindhelms Expertisen bei vielen Kulturprojekten sind ein Gewinn für den Bewerbungsprozess." Der in Eisenach geborene Schindhelm sieht in der Berufung eine "große, aber auch sehr faszinierende Herausforderung". Neben Dresden haben Chemnitz, Nürnberg, Magdeburg, Hildesheim, Hannover, Koblenz und Kassel Interesses bekundet, Kulturhauptstadt 2025 werden zu wollen. Bis September 2019 müssen die Bewerbungsbücher eingereicht werden. Im Jahr 2020 soll dann feststehen, welche deutsche Stadt neben einer slowenischen zum Zuge kommt.

Banksy-Protest gegen Inhaftierung von Zehra Dogan Türkische Künstlerin zu drei Jahren Gefängnis verurteilt Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat mit einem großen Wandbild in New York gegen die Inhaftierung der türkisch-kurdischen Künstlerin Zehra Dogan protestiert. Die Malerin und Journalistin war Berichten zufolge im März 2017 zu fast drei Jahren Haft verurteilt worden. Banksys rund 20 Meter breite Arbeit zeigt stellvertretend für die Tage ihrer Haftstrafe eine Strichliste, die an einer Stelle zugleich ein Gefängnisgitter darstellen. Dahinter blickt Dogans Kopf hervor. "Free Zehra Dogan" steht in einer Ecke geschrieben. "Zu fast drei Jahren verurteilt, weil sie ein einziges Bild gemalt hat", schrieb Banksy zu einem Foto der Arbeit auf Instagram. Grund für Dogans Inhaftierung ist ihr Wasserfarben-Gemälde der kurdischen Stadt Nusaybin in der türkischen Provinz Mardin, das auf einem Zeitungsfoto beruht. Die Stadt wurde bei Kämpfen zwischen kurdischen Milizen und dem türkischen Militär 2015 teils zerstört. Banksy veröffentlichte ein Bild von Dogans Arbeit auf Instagram, verlinkte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und rief zum Nachahmen auf.

Vorwürfe gegen Oscar-Präsidenten Academy untersucht Anschuldigungen der sexuellen Belästigung Dem Präsidenten der Oscar-Academy, John Bailey, wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Das berichtet exklusiv das Branchenblatt "Variety". Danach habe die Academy Untersuchungen zu drei Anschuldigungen eingeleitet. In einem Statement heiß es, die Academy behandle alle Beschwerden vertraulich, um alle Parteien zu schützen. Man werde sich nicht weiter äußern, bis die vollständige Überprüfung abgeschlossen sei. John Bailey, der seit August 2017 Präsident der Institution ist, hat als Kameramann unter anderem in dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" mitgewirkt. Die Amtszeit des Präsidenten beträgt regulär vier Jahre.

Salvador Dalí zurück in seiner Ruhestätte Maler war wegen Vaterschaftsstreit exhumiert worden Der langjährige Vaterschaftsstreit um den 1989 verstorbenen spanischen Maler Salvador Dalí ist endgültig beendet. Die Gebeine des Künstlers befinden sich wieder in seinem Grab in seiner katalanischen Heimatstadt Figueres. Bei der Grablegung waren ein Rechtsanwalt und ein Gerichtsmediziner anwesend. Im vergangenen Sommer war der Surrealist auf Anordnung eines Gerichts aus seiner Ruhestätte geholt worden, weil die 62-jährige Wahrsagerin Pilar Abel Martínez behauptete, seine Tochter zu sein. Die Erbguttests ergaben zweifelsfrei, dass dem nicht so ist. Die Kosten für die Exhumierung muss sie übernehmen. Dalís Erbe wurde in seinem Todesjahr 1989 auf 136 Millionen Dollar geschätzt. Der Wert dürfte seither deutlich gestiegen sein. Aktuell gehört das gesamte Erbe dem spanischen Staat und wird von der Dalí-Stiftung verwaltet.

Sieben Neuzugänge beim Immateriellen Kulturerbe "Further Drachenstich", Bauhüttenwesen und "Pfingsttanz" gehören dazu Der Further Drachenstich, das historische Dokumentarspiel "Landshuter Hochzeit 1745" und das Bauhüttenwesen gehören jetzt zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Wie die deutsche Unesco-Kommission in Bonn mitteilte, wurden zudem die künstlerischen Drucktechniken, die Spergauer Lichtmeß, die Pflege der Amateurmusik in Baden-Württemberg und der "Pfingsttanz" als Basis der kommunalen Entwicklung in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturbesitzes aufgenommen. Die Neueinträge in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes zeigten den kulturellen Reichtum in Deutschland, sagte der Vizepräsident der Deutschen Unesco-Kommission und Vorsitzende des Expertenkomitees Immaterielles Kulturerbe, Christoph Wulf. Beschlossen wurde ebenfalls die Nominierung des Hebammenwesens und des Bauhüttenwesens für die internationale Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes im kommenden Frühjahr. Eine Entscheidung zur Aufnahme in die Liste fällt Ende 2020.

Kurt-Wolff-Preis für Elfenbein Verlag Auszeichnung möchte vielfältige Verlags- und Literaturszene fördern Der Berliner Elfenbein Verlag ist mit dem Kurt-Wolff-Preis 2018 ausgezeichnet worden. Verlagsgründer Ingo Drzecnik nahm die mit 26.000 Euro dotierte Auszeichnung auf der Leipziger Buchmesse entgegen. Ein mit 5.000 Euro dotierter Förderpreis ging an den ursprünglich in Schweden und seit 2010 in Berlin ansässigen Verlag Edition Rugerup. Die Preisgelder werden aus dem Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters finanziert. Der Elfenbein Verlag machte sich vor allem durch Lyrik, antike Klassiker und Übertragungen fremdsprachiger Publikationen einen Namen. Die Edition Rugerup widmet sich schwerpunktmäßig der Veröffentlichung von skandinavischer und angelsächsischer Lyrik und Prosa. Die Kurt-Wolff-Stiftung versteht sich als Förderin einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene. Ihr Name erinnert an den bedeutenden Verleger des deutschen Expressionismus, Kurt Wolff (1887-1963).

Neil Young stellt bislang unbekannte Alben online Älteste Aufnahmen reichen bis in die 1960er-Jahre zurück Der Musiker Neil Young will eine größere Zahl bislang unveröffentlichter Musikalben ins Internet stellen. Er habe zwischen den späten 1960er-Jahren und 2012 zwölf bis 14 Alben aufgenommen, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt seien, sagte der 72-Jährige am Donnerstag. Er wolle das Material publizieren, um zu sehen, "wie es den Leuten gefällt." Auf der kürzlich freigeschalteten Archivseite von Young können seit Dezember alle offiziell veröffentlichten Studioalben kostenlos in hoher Tonqualität angehört werden. Bei seinen Fans hatte Young für Spannung gesorgt, indem er auf der neuen Internetseite von unveröffentlichten Alben sprach, wie zum Beispiel "Homegrown" von 1974, "Chrome Dreams" von 1976 und "Toast" von 2001. Außerdem soll es es mehrere bisher unbekannte Live-Aufnahmen geben.