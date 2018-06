Große Oper von Gaspare Spontini Zwei, die sich nicht lieben dürfen

Eine heimlich geschlossene Ehe - bei Romeo und Julia endete dies tödlich (Theater Erfurt/Lutz Edelhoff)

Ein Brautpaar, das aus verfeindeten Familie stammt, keine ungefährliche Sache! Das Theater Erfurt bringt Gaspare Spontinis Oper "Agnes von Hohenstaufen" über eine Stauferin und einen Welfen auf die Bühne - mit mehr als 180 Beteiligten. Welchen Weg kann diese Liebe gehen?

Er war der wichtigste Komponist von ganz Paris: der Italiener Gaspare Spontini. Er prägte die Grand opéra, war Hofkomponist und dominierender Konzertdirektor der Stadt. In Paris kam kein Musiker an Spontini vorbei.

Es sollte ein kultureller Schachzug des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. werden, als er Spontini 1820 nach Berlin an seine Oper holte, um ihr europaweit neues Gewicht zu verleihen. Doch Spontini musste um seine Akzeptanz kämpfen. Wurde er doch einem beliebten und viel geehrten Carl Maria von Weber vorgezogen, der die deutsche romantische Oper etabliert hatte.

Romeo und Julia von Hohenstaufen

Mit seiner "Agnes von Hohenstaufen" legte der Komponist eine Art preußischer Nationaloper vor. Zwei junge Menschen lieben sich, obwohl sie nicht sollten. Sie entstammen beide deutschen Fürstenhäusern, dem der Staufer und der Welfen, die im Mittelalter um 1200 vehement um die Vorherrschaft im deutschen Reich ringen. Hochzeitspläne für Agnes werden politisch bestimmt. Sie soll, so das Dekret ihres Onkels Kaiser Heinrich, den französischen König heiraten, um das bestehende Bündnis zu stärken. Am Ende verzichtet der Franzose generös, stößt die Versöhnung der Familien an und befreit das Paar aus dunklen Fluchtgedanken. Diese romantische Oper widmete Spontini schließlich seiner Ehefrau Marie Catherine Céleste Érard.

Der Kampf um Agnes. Henry Neill, Siyabulela Ntlale, Margrethe Fredheim, Todd Wilander (Theater Erfurt/Lutz Edelhoff)

Das Theater Erfurt bringt für diese Opernrarität mehr als 180 Beteiligte auf die Bühne: Das international besetzte Solistenensemble wird von 80 Choristinnen und Choristen unterstützt, alle verstärkt durch Mitglieder der Thüringer Philharmonie Gotha-Eisenach und die Bläser der Stadtharmonie Erfurt, die als Bühnenmusiker mitwirken.

Agnes von Hohenstaufen. Chorszene 1 (Theater Erfurt/Lutz Edelhoff)

Eine Aufzeichnung der Oper vom 1. Juni 2018 im Theater Erfurt

Gaspare Spontini

Agnes von Hohenstaufen – Oper in drei Akten

Auf ein Libretto von Ernst von Raupach und Carl August von Lichtenstein

Irmengard, Pfalzgräfin am Rhein - Margrethe Fredheim, Sopran

Agnes, ihre Tochter – Claudia Sorokina, Sopran

Kaiser Heinrich VI. von Hohenstaufen – Kammersänger Máte Sólyom-Nagy, Bariton

Philipp, sein Bruder – Todd Wilander, Tenor

Heinrich der Löwe, Herzog von Braunschweig – Juri Batukov, Bariton

Heinrich, dessen Sohn – Bernhard Berchtold, Tenor

Philipp August, König von Frankreich – Siyabulela Ntale, Bariton

Erzbischof von Mainz – Kakhaber Shavidze, Bass

Teobald, Diener Heinrichs des Löwen – Kammersänger Jörg Rathmann, Tenor



Opernchor des Theaters Erfurt

Philharmonisches Orchester Erfurt

Mitglieder der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach

Mitglieder der Stadtharmonie Erfurt



Zoi Tsokanou

Stefan Lang spricht in den Pausen mit der greichischen Dirigentin des Abends, Zoi Tsokanou, mit dem Dramaturgen Arne Langer, dem Regisseur Marc Adam und dem Musikologen und Opernexperten Anno Mungen.

