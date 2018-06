Kulturnachrichten

Samstag, 23. Juni 2018

"Grimme-Online-Awards" verliehen Auszeichnung für beste Internet-Beiträge In Köln sind am Abend die „Grimme Online Awards verliehen worden. In diesem Jahr ging der Preis unter anderem an den You-Tube-Wissenschaftskanal "mai-Lab". Dabei handelt es sich um ein Projekt der Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim. Sie sagte bei der Preisverleihung, Wissenschaft passiere nicht nur im Labor, sondern sei Teil der Gesellschaft. Deshalb müsse man Vieles besser verstehen. Der Grimme-Online-Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für hochwertige Publizistik-Beiträge im Internet. Insgesamt waren 28 herausragende Angebote für den undotierten Preis nominiert worden. Er gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung in diesem Bereich und wird seit 2001 verliehen. Die Jury konnte bis zu acht Preisträger in vier Kategorien auswählen.

Oleg Senzow durch Hungerstreik sehr geschwächt Ukrainischer Regisseur verbüßt Haftstrafe in Russland Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow hat durch seinen seit 40 Tagen andauernden Hungerstreik etwa 20 Kilogramm verloren. Sein Anwalt Dmitri Dinse besuchte ihn am Freitag und sagte, er sei "sehr schwach und sehr blass". Senzow erhalte Vitamine und Nährstoffe intravenös, doch sein Gewicht habe sich von 97 Kilogramm auf etwa 77 Kilogramm verringert. Senzow ist ein vehementer Gegner der Annexion der Krim durch Russland. Er wurde für schuldig befunden, terroristische Taten geplant zu haben, und verbüßt eine 20-jährige Gefängnisstrafe. Er hat die Vorwürfe bestritten. Westliche Staaten haben seine Freilassung gefordert. Dinse sagte, Senzow werde keine Begnadigung beantragen und bestehe auf eine Freilassung.

Blog "netzpolitik.org" erhält Günter-Wallraff-Preis Blog hat auf Twitter mehr als 400.000 Follower Der politische Blog "netzpolitik.org" erhält den mit 5.000 Euro dotierten Günter-Wallraff-Preis 2018. Die Autoren engagierten sich in herausragender Weise dafür, Nachrichten zu recherchieren, zu verifizieren und zu korrigieren, begründete die Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) in Köln die Preisvergabe.

"netzpolitik.org" befasse sich mit Themen aus Internet, Gesellschaft und Politik, die andere Medien wenig bis gar nicht beleuchteten. "netzpolitik.org" begann Anfang der 2000er als kleines Projekt. Mittlerweile nutzten täglich mehr als 60.000 Menschen den Blog, auf Twitter habe er mehr als 400.000 Follower. Die 1997 gegründete Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) versteht sich als medienkritische Nichtregierungsorganisation. Dem Verein gehört der für seine investigativen Recherchen bekannte Journalist Günter Wallraff an.

"Berliner Appell" zum Erhalt des Kulturerbes Erhalt von Traditionen, Denkmälern, Kunst und Kultur soll als Schwerpunkt von EU-Finanzpolitik anerkannt werden In einem "Berliner Appell" haben Kulturverantwortliche aus ganz Europa dazu aufgerufen, das kulturelle Erbe stärker für den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu nutzen. "Was uns zu Europa macht, ist die Kultur", sagte EU-Kulturkommissar Tibor Navracsics zum Abschluss eines Kulturerbe-Gipfels in Berlin. "Ziel ist, die Schubkraft von Kultur für Wirtschaftswachstum und soziale Entwicklung optimal einzusetzen." Der Gipfel war die europaweit größte Veranstaltung zum Kulturerbejahr 2018. In dem Appell forderten die Teilnehmer, den von der EU angekündigten Aktionsplan für das Kulturerbe möglichst schnell vorzulegen und umzusetzen. Der Erhalt von Traditionen, Denkmälern, Kunst und Kultur müsse als strategischer Schwerpunkt von der EU-Finanzpolitik anerkannt werden. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Botschafter des Welterbejahres, sagte gerade angesichts von zunehmendem Nationalismus und Rückzugstendenzen in der EU sei die Besinnung auf die gemeinsamen kulturellen Wurzeln wichtig.

Neue Doppelspitze bei der Berlinale Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek übernehmen Die Berlinale wird in Zukunft von einer Doppelspitze geleitet. Nachfolger von Festivaldirektor Dieter Kosslick werden der Italiener Carlo Chatrian als künstlerischer Leiter und die gebürtige Niederländerin Mariette Rissenbeek als geschäftsführende Leiterin.