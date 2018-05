Kulturnachrichten

Donnerstag, 31. Mai 2018

Graffiti-Sprayer Naegeli zahlt Wiedergutmachung Original-Naegeli für die Kunstsammlung der Stadt Zürich Der legendäre Schweizer Graffiti-Sprayer Harald Naegeli (78) hat der Stadt Zürich ein Kunstwerk vermacht. Nicht ganz freiwillig allerdings: Er beglich damit eine Schadensersatzforderung wegen Sachbeschädigung. Naegeli hatte 2012 und 2013 Strichfiguren an Züricher Hauswänden und Mauern hinterlassen, die Stadt verklagte ihn. Ein Richter empfahl eine außergerichtliche Einigung. Mit der Übergabe des Kunstwerks seien die Ansprüche getilgt, teilte die Stadt mit. Sie freue sich, nun einen Original-Naegeli in der Kunstsammlung zu haben. Naegeli ist seit den 1970er Jahren aktiv und damit einer der Pioniere der "Street Art". Er geriet immer wieder mit der Justiz in Konflikt. Vor 30 Jahren saß er deshalb sogar einmal sechs Monate im Gefängnis.

New Yorker Broadway mit Rekordsaison Musical über Gründung der USA besonders beliebt Mit einer hervorragenden Bilanz haben die Theater am New Yorker Broadway die Theatersaison abgeschlossen. Mit insgesamt 13,8 Millionen Menschen zwischen Mai 2017 und Mai 2018 hätten rund 500000 mehr Theaterfans die Theater besucht als im Vorjahr, teilte die zuständige Broadway League mit. Nie zuvor hätten die Theater so viele Zuschauer angezogen. Allerdings war die diesjährige Saison auch eine Woche länger als im Vorjahr. Und auch wirtschaftlich habe man die vergangene Saison mit einem Rekord abgeschlossen: die Einnahmen der Theater beliefen sich auf 1,7 Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro). Besonders beliebt waren in der gerade zu Ende gegangenen Saison das Musical "Hamilton", die Geschichte der Gründung der USA via Rap - und die Auftritte von Rockmusiker Bruce Springsteen.

Manuel Pujol wird neuer Chordirektor in Stuttgart Stuttgarter Oper setzt auf herausragende Qualität Ab der Spielzeit 2018/19 wird Manuel Pujol die Geschicke des Stuttgarter Opernchors leiten. Dazu verlässt der Musiker die Oper Dortmund zum Ende der Spielzeit 2017/2018. Das Haus würdigte den scheidenden Chorleiter: "Pujol, der den Chor der Oper Dortmund seit April 2015 leitete, formte in der kurzen Zeit seines Wirkens an der Oper Dortmund den Chor zu einem überregional anerkannten Klangkörper. Die Berufung Pujols an die Staatsoper Stuttgart bestätigt die hohe Qualität seiner Arbeit in Dortmund." Die Oper in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gilt als Top-Adresse im Opernbetrieb, die bereits mehrfach als "Opernhaus des Jahres" ausgezeichnet wurde. Neben seiner Arbeit als Chordirektor war Pujol den Angaben nach unter anderem musikalischer Leiter verschiedener Produktionen, u.a. "Die Zauberflöte", "Nabucco2 und "Sunset Boulevard". Im Rahmen des Förderprogramms "Dirigentenforum" des Deutschen Musikrates wurde Pujol Gewinner 1. Deutschen Chordirigentenpreises.

Angeblich ermordeter Journalist Babtschenko lebt Ukrainischer Geheimdienst: Mordanschlag vereitelt Der für tot erklärte Kreml-kritische russische Journalist Arkadi Babtschenko lebt. Der 41-Jährige trat heute bei einer Pressekonferenz in Kiew auf. Sein Tod sei inszeniert worden, um einen geplanten Mordanschlag auf Babtschenko zu vereiteln, teilte der ukrainische Geheimdienst mit. Gestern hatte die ukrainische Polizei erklärt, der frühere Kriegsreporter sei im Treppenhaus seines Wohngebäudes durch drei Schüsse in den Rücken getötet worden. SBU-Chef Wasyl Gryzak beschuldigte Russland, hinter dem Mordkomplott zu stecken. "Uns ist es gelungen, eine zynische Provokation zu verhindern und die Vorbereitung dieses Verbrechens durch die russischen Sicherheitsdienste zu dokumentieren", sagte er. Moskau hatte die Anschuldigungen aus Kiew zuvor bereits zurückgewiesen und die mutmaßliche Ermordung des Journalisten "scharf verurteilt". Babtschenko hatte in Moskau für die oppositionelle Zeitung "Nowaja Gaseta" und den liberalen Radiosender "Echo Moskwy" gearbeitet. Im Februar 2017 verließ er Russland, nachdem er nach eigenen Angaben Todesdrohungen erhalten hatte.