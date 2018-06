Kulturnachrichten

Dienstag, 5. Juni 2018

Gospel-Sänger Clarence Fountain ist tot Mitbegründer der "Five Blind Boys of Alabama" starb im Alter von 88 Jahren Der amerikanische Sänger Clarence Fountain, Mitbegründer des legendären Gospelchors "Five Blind Boys of Alabama", ist tot. Wie es auf der Webseite der Band heißt, starb der Musiker bereits am Sonntag in Baton Rouge (US-Staat Louisiana). Er wurde 88 Jahre alt. Als Schüler an einer Einrichtung für blinde und taube Afroamerikaner im US-Staat Alabama schloss er sich bereits in den 1930er-Jahren mit fünf Freunden zu einer Gruppe zusammen. Aus den "Happy Land Jubilee Singers" wurden später die "Five Blind Boys of Alabama". Mit der Aufnahme "I Can See Everybody's Mother But Mine" landete der Chor 1948 seinen ersten Hit. Die Gruppe blieb ihrem religiös geprägten Gospelstil treu, statt auf kommerziell erfolgreichere Musik wie Soul oder Blues umzuschwenken. Erfolge feierten sie auch mit einem Musical und mit traditionellen Gospel-Alben, die ihnen ab 2002 mehrere Grammy-Trophäen und 2009 einen Grammy-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk einbrachten. Fountain stand bis 2007 auf der Bühne und sang 2017 noch auf dem Album "Almost Home" mit, doch wegen einer Diabeteserkrankung musste er in den letzten Jahren das Tourneegeschäft aufgeben.

Plasberg will Gauland nicht mehr einladen ARD-Moderator reagiert auf "Vogelschiss"-Äußerung des AfD-Fraktionschefs Der ARD-Moderator Frank Plasberg will AfD-Fraktionschef Alexander Gauland nach dessen umstrittener Äußerung zum Nationalsozialismus künftig nicht mehr einladen. Wer die Nazi-Verbrechen relativiere, könne nicht mehr Gast bei "Hart aber fair" sein, sagte Plasberg dem "Tagesspiegel". Andere AfD-Politiker werde man aber auch künftig einladen. Auf einer Veranstaltung der AfD-Jugend hatte Gauland am Samstag gesagt, dass Hitler und die Nazis nur ein "Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" seien. Den Angaben zufolge, war Gauland zuletzt vor gut neun Monaten, am 28. August 2017, zu Gast bei Plasberg. Der Ausschluss von "Hart aber fair" gelte vorbeugend auch für Gaulands Parteifreund Björn Höcke, der wegen seiner relativierenden Äußerungen zu Nationalsozialismus und Holocaust bisher allerdings noch nie in die Talkshow eingeladen war.

Van Gogh für 7,1 Millionen Euro versteigert Auktion mit "Netzflickerinnen in den Dünen" endet deutlich über dem Schätzwert Ein Frühwerk des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853 bis 1890) ist in Paris für knapp 7,1 Millionen Euro unter den Hammer gekommen. Wie das Auktionshaus Artcurial am Montagabend mitteilte, lag der Erlös für das Bild "Netzflickerinnen in den Dünen" aus dem Jahr 1882 deutlich über dem Schätzpreis, der zwischen drei und fünf Millionen Euro betragen hatte. Das Bild hing bisher als private Leihgabe im Amsterdamer Van-Gogh-Museum.

Trauer um Hilmar Hoffmann Politiker und Weggefährten würdigen den bedeutenden Kulturpolitiker Mit Bestürzung haben sich zahlreiche Weggefährten und Politiker zum Tod von Hilmar Hoffmann zu Wort gemeldet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte Hoffmann mit den Worten, die Bundesrepublik verliere einen ihrer prägendsten und erfolgreichsten Kulturpolitiker". Eine "Legende" nannte ihn der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst Boris Rhein. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann bezeichnete Hoffmanns Tod als "einen sehr großen Verlust für die Stadt". Für die Schriftstellerin Eva Demski war er „die sonnige Art eines Alpha-Männchens. Ein großer Stratege, der auch Lust auf Gegnerschaft hatte, und Lust diese auch zu zeigen." Für den Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier lebte und atmete Hilmar Hoffmann Kunst. „Er war Streiter und Kämpfer in ihrem Namen und damit ein Glücksfall für die Stadt Frankfurt und unser Land", sagte Bouffier. Das Land verliere eine große Persönlichkeit, einen Visionär und Wegweiser der Kunst. Der langjährige Kulturdezernent Frankfurts Hilmar Hoffmann war einer der bedeutendsten Kulturpolitiker Deutschlands und ist am Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben.

Malcolm Morley ist tot Begründer des Fotorealismus im Alter von 86 Jahren gestorben Der Maler Malcolm Morley ist tot. Der allererste Preisträger des renommierten Turner Prize starb im Alter von 86 Jahren. Malcom Morley gilt als Begründer des Fotorealismus. Er malte Postkarten und Fotos ab, übertrug im Rasterverfahren akribisch jedes Detail auf die Leinwand. Als seine Bilder mit der Pop-Art-Bewegung immer mehr Anerkennung erfuhren, beschloss er auszusteigen und malte fortan Aquarelle. Der Titel "Begründer des Fotorealismus" hätte ihm aber wahrscheinlich nicht gefallen, erklärte der Kunstkritiker Sebastian Frenzel im Deutschlandfunk Kultur. "Jede Form von Kategoriendenken war ihm völlig fremd. Er hat auch den Begriff fotorealistische Malerei abgelehnt. Er war ein totaler Freigeist.", so Frenzel weiter.

Neun Deutsche lesen beim Bachmannpreis Das Wettlesen im österreichischen Klagenfurt beginnt am 4.Juli Um den mit 25 000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt lesen in diesem Jahr wieder 14 Autoren um die Wette, darunter neun aus Deutschland: Bov Bjerg, Stephan Groetzner, Joshua Groß, Corinna T. Sievers und Ally Klein treten unter anderen gegeneinander an. Die 42. Tage der deutschsprachigen Literatur werden am 4. Juli mit einer Rede des Autors Feridun Zaimoglu unter dem Motto "Wert der Worte" eröffnet. 2017 hatte der österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz den renommierten Preis gewonnen.

Enwezor nicht länger Direktor im Haus der Kunst Er nannte gesundheitliche Gründe Der künstlerische Leiter im Haus der Kunst in München, Okwui Enwezor, hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Sein Vertrag sei zum 1. Juni aufgelöst worden, teilte das Kunstministerium mit. "Es gibt nie den idealen Zeitpunkt für einen Abschied, aber ich trete zu einem Zeitpunkt zurück, an dem das Haus der Kunst eine künstlerische Position der Stärke erreicht hat", sagte der 54-Jährige, der 2002 die documenta 11 in Kassel leitete, 2015 dann die 56. Biennale von Venedig. Enwezor stand seit 2011 an der Spitze des renommierten Münchner Ausstellungshauses, zuletzt gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Bernhard Spies. Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der Stiftung Haus der Kunst dankten Enwezor für seine herausragenden Verdienste um die künstlerische Entwicklung des Hauses.