Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. Juli 2017

"Google Maps" und "-Earth" zeigen indigene Gebiete Beitrag zum Erhalt indigener Kultur Der US-Internetkonzern Google wird Medienberichten zufolge auf seinen digitalen Landkarten "Google Maps" und "Google Earth" künftig die indigenen Gebiete in Brasilien anzeigen. Der Konzern kündigte an, dafür mit der brasilianischen staatlichen Indigenenbehörde Funai zusammenarbeiten zu wollen. Rund 500.000 Indigene leben in ganz Brasilien in knapp 500 Schutzgebieten. Die Initiative sei ein Beitrag zur Erhaltung der indigenen Kultur in den Gebieten, außerdem wolle man die Verwaltung der teils riesigen Gebiete erleichtern und zeigen, wie die indigenen Völker zum Erhalt der Natur beitragen. So werde mit den neuen Karten klar, dass die indigenen Gebiete die am besten erhaltenen Waldflächen darstellen. Oft sind sie grüne Inseln in einem Meer der Abholzung und Zerstörung. Kritiker glauben, dass die Regierung von Staatschef Michel Temer absichtlich den Schutz der Indigenengebiete lockert, um so das Vordringen des Agro-Business, also von wirtschaftlichen Aktivitäten rund um die Landwirtschaft, zu erleichtern.

Unesco-Welterbekomitee tagt in Krakau Für die Liste sind 35 Stätten nominiert Das Unesco-Welterbekomittee tagt ab heute bis zum 12.Juli in Krakau - unter anderem, um über Neuzugänge auf die Welterbeliste zu beraten. Außerdem wird es sich im Rahmen seiner 41.Sitzung auch mit dem Schutz gefährdeter Welterbestätten und der Weiterentwicklung des Welterbeprogramms befassen. 35 Stätten sind in diesem Jahr für die Unesco-Welterbeliste nominiert. Deutschland hat die baden-württembergische Höhlen der ältesten Eiszeitkunst, den Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Kulturlandschaft an Saale und Unstrut vorgeschlagen. Darüber hinaus wird über die Erweiterung der bestehenden Welterbestätte "Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau" entschieden.

Künstler protestieren mit Kunst gegen G20-Gipfel Eine Sonderausgabe des Literaturfestivals "Lesen ohne Atomstrom" Künstler und Aktivisten wie Auma Obama, Konstantin Wecker, Günter Wallraff, Mathieu Carrière und Samy Deluxe haben kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg eine klare Botschaft an Donald Trump und Co. gesendet. Bei einer Sonderausgabe des Literaturfestivals "Lesen ohne Atomstrom - Die erneuerbaren Lesetage" lasen sie gestern abend im kleinen Saal der Laeiszhalle aus den Werken "Empört Euch!" und "Engagiert Euch!" von Stéphane Hessel. Der französische Widerstandskämpfer und UN-Diplomat kritisierte in der Schrift von 2010 mit Vehemenz zahlreiche gegenwärtige politische Entwicklungen, insbesondere in Hinsicht auf die damalige Finanzkrise und deren Folgen, und rief zum politischen Widerstand auf. Am Ende der Veranstaltung sangen Konstantin Wecker sowie die Beginner und Samy Deluxe. "Ich will keinen Stress, ich bin Pazifist. Ich will nur, dass Donald Trump sich schnell aus meiner Stadt verpisst", hieß es in einem Statement des Rappers. Anschließend zogen die Teilnehmer friedlich zu den Messehallen, wo sich am Freitag und Samstag die Staats- und Regierungschefs der 20 Top-Wirtschaftsmächte treffen.

Great Barrier Reef kommt nicht auf Rote Liste Entscheidung ein "großer Gewinn für Australien" Das für seine einzigartige Unterwasserwelt berühmte Great Barrier Reef kommt vorerst nicht auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes. Der Aktionsplan der australischen Regierung zum Schutz des weltgrößten Korallenriffs habe das zuständige Unesco-Komitee überzeugt, sagte Australiens Umweltminister Josh Frydenberg dem Radiosender ABC. Die Entscheidung sei ein "großer Gewinn für Australien". Das Riff ist eine der größten Touristenattraktionen des Landes und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der Aktionsplan sieht verschiedene Maßnahmen vor, mit denen das Ökosystem des Great Barrier Reefs bis 2050 besser geschützt werden soll. Seit 2016 sind auf einer Fläche von Hunderten Quadratkilometern unzählige Korallen vor Australiens Nordostküste wegen extrem warmer Temperaturen abgestorben. Das Great Barrier Reef ist seit 1981 offizielles Weltnaturerbe der Unesco. Die UN-Behörde hatte in den vergangenen Jahren immer wieder damit gedroht, das Riff auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen, da sich die australische Regierung nicht ausreichend um den Schutz bemühe.

Daniil Granin mit 98 Jahren gestorben Der russische Schriftsteller debütierte 1949 "Mit seinem Tod verlässt uns eine ganze Epoche. Die Epoche der Klassiker". Die Reaktion des russischen Kulturministers Wladimir Medinski, nachdem Daniil Granin in einem Krankenhaus in St. Petersburg gestorben ist. Am 1. Januar 1919 in Wolyn geboren, war Granin zunächst einer der Autoren des "Blockadebuches" mit Erinnerungen an die Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. In Erzählungen wie "Die eigene Meinung" kritisierte er als Mitglied der KPdSU die Politik am Beispiel des sowjetischen Beamtentums. Früh in der DDR gelesen, fanden seine Bücher nach dem Fall der Mauer auch im Westen ein größeres Publikum. 2011 veröffentlichte er den Roman "Mein Leutnant", in dem er beschreibt, wie er als junger Mann nur mit einem Moltowcocktail bewaffnet in den Kampf zog. Das Buch erschien 2015 mit einem Vorwort von Helmut Schmidt in Deutschland. 2014 hatte Granin mit einer Rede im Bundestag an die Schrecken des Krieges erinnert.