Kulturnachrichten

Dienstag, 27. März 2018

Gomringer kritisiert Alice-Salomon Hochschule Autor verteidigt sein Werk in Berlin Der Schriftsteller Eugen Gomringer hadert nach wie vor mit der geplanten Entfernung seines angeblich sexistischen Gedichts von der Fassade einer Berliner Hochschule. "Ich habe die ganze Debatte nicht verstanden", sagte der 93-Jährige bei einer Podiumsdiskussion mit den verantwortlichen Hochschulvertretern in Berlin. Es geht nicht um die Frage, was kann und was darf Kunst. In dem Fall geht es um die Frage: Was darf Kunst nicht? Die Schule sagt, was Kunst nicht darf." Das auf Spanisch verfasste Gedicht des Alice-Salomon-Poetikpreisträgers Gomringer steht seit 2011 an der Fassade der gleichnamigen Hochschule. Es ist umstritten, seit vor zwei Jahren Studentenvertreter die Verse in einem offenen Brief als frauenfeindlich kritisierten. Bei dem nur wenige Zeilen langen Gedicht geht es um den letzten Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer." Nach einer öffentlichen Diskussion hatte das Hochschulparlament im Januar beschlossen, das Gedicht bei einer Fassadenrenovierung im Herbst zu übermalen. Künftig soll alle fünf Jahre das Werk eines neuen Poetik-Preisträgers auf die Wand kommen.

Facebook-Chef Zuckerberg soll vor US-Senat aussagen Außerdem ermittelt die US-Verbraucherschutzbehörde gegen den Konzern Facebook-Chef Zuckerberg soll im Zuge des Datenskandals vor dem Justizausschuss des US-Senats aussagen. Der Vorsitzende des Komitees, Grassley, teilte mit, er habe Zuckerberg, die Chefs des Google-Mutterkonzerns Alphabet und des Kurznachrichtendienstes Twitter für den 10. April zu einer Anhörung eingeladen. Zuckerberg solle sich darüber auslassen, wie Facebook in der Vergangenheit und künftig mit dem Schutz und der Überwachung von Kundendaten umgehe. Vor gut einer Woche war bekanntgeworden, dass die britische Analysefirma Cambridge Analytica persönliche Daten von 50 Millionen Facebook-Mitgliedern mutmaßlich auf unlautere Weise einsetzte, um US-Präsident Trump im Wahlkampf zu unterstützen. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC kündigte eine Überprüfung der Facebook-Datenschutzregeln wegen des womöglich zu laxen Umgangs mit persönlichen Informationen der weltweit mehr als zwei Milliarden Nutzer an. Sollte die FTC Facebook für schuldig befinden, nachlässig gehandelt zu haben, kann sie hohe Strafen aussprechen, die sich auf Tausende Dollar pro Tag belaufen können.

Literaturarchiv in Marbach wird Kulturdenkmal Bauwerk der Nachkriegsmoderne unter Denkmalschutz Das 1970 bis 1972 erbaute Deutsche Literaturarchiv in Marbach ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Wie das Regierungspräsidium in Stuttgart und das Literaturarchiv mitteilten, wird das Bauwerk der Architekturepoche des Brutalismus zugerechnet. Die Bezeichnung geht auf den Begriff "béton brut" - "roh belassener Beton" - zurück. Der sorgfältige Umgang mit dem Beton kennzeichne den von den Stuttgarter Architekten Jörg und Elisabeth Kiefner sowie Wolfgang Lauber errichteten Bau. Das burgartige Haus am Hang sei ein äußerst qualitätvolles und anschauliches Bauwerk der Nachkriegsmoderne in Deutschland, hieß es.

Pfarrgemeinden müssen Musik-Stücke einzeln abrechnen Keine Jahrespauschale mit der GEMA mehr Konzerte und Feste könnten katholische Pfarreien in Deutschland künftig teuer zu stehen kommen. Seit Jahresbeginn müssen die Pfarrgemeinden jede Veranstaltung mit Musik außerhalb von Gottesdiensten einzeln bei der Rechteverwertungsgesellschaft GEMA melden und abrechnen. Bislang gab es einen Vertrag, bei dem die öffentliche Nutzung von Musik mit einer Jahrespauschale von 45 Euro vergütet wurde. Da diese Pauschale erstmals seit 30 Jahren auf 75 Euro erhöht werden sollte, habe die katholische Kirche den neuen Vertrag aber nicht akzeptiert, heißt es von der GEMA. Vom Verband der Diözesen Deutschlands bei der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn war keine Stellungnahme zu erhalten. Im Bayerischen Rundfunk teilte der Verband mit, die neue Pauschale sei nicht angemessen.