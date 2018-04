Gesunde Ernährung Wie ein Spitzenkoch aus Notwehr zum Bauern wurde

Franz Keller im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Ein Schwein muss Schwein haben - und gesund leben dürfen, bevor es zum Nahrungsmittel wird (imago / blickwinkel)

Franz Keller war ein Spitzenkoch, doch vor einem Vierteljahrhundert verabschiedete er sich bewusst von der Welt der Michelin-Sterne. Keller wurde Bauer, weil er in Deutschland kein gutes Fleisch fand. Jetzt hält er Schweine, die fett werden dürfen.

Überall, wo er gekocht hat, fiel bald auch ein Michelin-Stern vom Himmel. Franz Keller kommt aus einer kochenden Familie - schon seine Mutter Irma wurde im "Schwarzen Adler" 1969 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Der Sohn wurde auf der "Zähringer Burg" in Freiburg ausgebildet, und lernte danach in Frankreich weiter, unter anderem bei Paul Bocuse in Lyon und Michel Guérard in Paris. Dann kehrte er in den elterlichen Gasthof nach Oberbergen zurück, wo ein zweiter Stern den ersten bald ergänzte, kochte danach in Italien, um 1979 "Franz Kellers Restaurant" in Köln zu eröffnen. Welches einen Michelin-Stern bekam, ebenso wie das Restaurant des Schlosshotels Bühlerhöhe und das Kronenschlösschen in Hattenheim im Rheingau, wo Keller danach den Kochlöffel schwang.

Franz Keller (imago / xgbrcix/xFuturexImage)

Doch 1993 war Schluss. Keller verliess die Welt der Spitzengastronomie, um sich fortan der eigentlichen Grundlage des Essens zu widmen: den Nahrungsmitteln. Er sei damals wütend geworden, berichtete Keller im Deutschlandfunk Kultur, weil er nirgendwo in Deutschland gute Produkte, gutes Fleisch bekam. All die Jahre hatte Keller es sich aus Frankreich besorgt. Der Koch begann nun, Tiere zu halten. Schweine zum Beispiel, die bei ihm fett werden dürfen und mindestens zwei Winter gesehen haben müssen. "Ein Schwein, das nicht fett ist, ist einfach nur eine arme Sau", sagt Keller. Mit dem Fleisch werden dann die Gäste in der"Adler Wirtschaft" in Hattenheim verpflegt, die er inzwischen seinem Sohn übergeben hat. Franz Keller kocht selbst nur noch in der Küche seines Falkenhofes für kleinere Gruppen. (ahe)

Franz Keller: "Vom Einfachen das Beste - Essen ist Politik oder Warum ich Bauer werden musste, um den perfekten Genuss zu finden"

Westend Verlag, Frankfurt am Main 2018

256 Seiten, 24,00 Euro