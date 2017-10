Freitag, 6. Oktober 2017

Geschwister-Scholl-Preis für Hisham Matar

Sein Roman "Die Rückkehr" zeuge von der Widerstandskraft des menschlichen Geistes

Für sein Buch "Die Rückkehr. Auf der Suche nach meinem verlorenen Vater" (Luchterhand Literaturverlag) wird Hisham Matar mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. "Die Rückkehr" sei ein Buch über die überwältigende Widerstandskraft des menschlichen Geistes, teilte die Jury in München zur Begründung mit. Damit erinnere Hisham Matars Werk im weitesten Sinn an das Vermächtnis der Geschwister Scholl. Das Buch erzählt, wie Hisham Matar seinen entführten und in einem libyschen Gefängnis verschwundenen Vater Jaballa Matar sucht. "Die Genauigkeit, mit der Hisham Matar über Gespräche berichtet, in denen so viel ungesagt bleiben musste, schlägt den Leser in den Bann", so die Jury. Hisham Matar wurde 1970 in New York City geboren, wuchs in Tripolis und, nach der Emigration der Familie, in Kairo auf. Seit 1986 lebt er in England. Der mit 10.000 Euro dotierte Geschwister-Scholl-Preis wird im Rahmen des Literaturfests München am 20. November überreicht.