Gertrud-Eysoldt-Ring für Sophie Rois

Sonntag, 18. März 2018

Die Schauspielerin Sophie Rois ist mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt worden. Sie erhalte den mit 10 000 Euro dotierten Preis auch "als ausdrückliche Würdigung für ihr langjähriges Bekenntnis zum Ensembletheater an der Berliner Volksbühne", heißt es in der Begründung der Jury. Das Gremium attestierte der Schauspielerin "Professionalität, inhaltliche Unbestechlichkeit und ungeheuren Spielwitz". Die Auszeichnung, die als einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum gilt, wurde der 56-Jährigen im hessischen Bensheim überreicht. Rois gehörte seit 1993 zum festen Ensemble der Volksbühne. Nach der Ernennung des umstrittenen neuen Intendanten Chris Dercon reichte sie die Kündigung ein.

Sie wird für ihre Rolle als Hexe in Goethes "Faust" ausgezeichnet

Gegen "illegale Masseneinwanderung"

Mehrere Autoren fordern in der "Erklärung 2018", "dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird". Zu den Unterzeichnern der im Internet veröffentlichten Erklärung gehört der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp, dessen Kritik an der Flüchtlingspolitik vorige Woche eine Kontroverse ausgelöst hatte. Initiatorin der "Erklärung 2018" ist die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Zu den Unterzeichnern zählen weitere prominente Autoren wie Henryk M. Broder und Thilo Sarrazin.