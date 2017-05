Gedanken zum Fest Christi Himmelfahrt Ich bin dann mal weg

Von Jens-Daniel Schubert, Dresden

Bäuerliche Deckenmalerei (um 1700) mit der Darstellung von Christi Himmelfahrt in der evangelischen Kilianskirche in Bad Lausick in Sachsen. (picture alliance/dpa/Foto: Rainer Oettel)

Am dritten Tag nach Jesu Tod die Auferstehung: Ostern. 40 Tage danach ist Himmelfahrt, 50 Tage nach Ostern wird Pfingsten gefeiert. 3-40-50 sind symbolische Zahlen. Manche erleben es nacheinander, für andere fällt es zusammen. Eine Frage steht: wie weit weg ist Gott?

Ich bin dann mal weg. Es gibt sicher einige Männer, die sich mit einem solchen Spruch heute auf den Weg machen, mit Hut und Spazierstock, eine Bierflasche im Halfter oder ein Fass auf dem Bollerwagen: Männertag eben. Den Einen geht es ums Wandern und Unterwegs sein, einfach mal raus, anderen um die Gemeinschaft mit den Kumpels, für wieder andere steht mehr das Trinken im Vordergrund. Es gibt auch Männer, die tatsächlich auf Wallfahrt gehen, im Eichsfeld gibt es zum Beispiel eine berühmte Männerwallfahrt. "Ich bin dann mal weg" hatte Hape Kerkeling sein Buch genannt, das seine Erfahrungen auf dem Jakobs-Pilgerweg beschreibt und ziemlich überraschend zum Bestseller geworden ist.

Ich bin dann mal weg – heißt aber anders herum: Ihr bleibt dann mal hier. In unserem Nachbargarten ist Himmelfahrt immer Frauenfete. Während die Männer mit dem Bierfass ins Blaue ziehen, sitzen die Frauen zusammen im Grünen und trinken Prosecco. Andere Männer erzählen von den Kompromissen, die sie mit ihren Frauen geschlossen haben, um an diesem einen Tag mal losziehen zu dürfen. Und dass sich für viele Männer der Vatertag erledigt hat, wenn sie tatsächlich Väter sind, ist auch nicht selten.

Warum die Traditionen und Bräuche des Vater-, Männer- oder Herrentages mit dem Fest "Christi Himmelfahrt" zusammenfallen, ist nicht gültig geklärt. Eine Erklärung wäre, dass Jesus "zu seinem Vater" gegangen ist, und so der "Vatertag" entstanden ist. (Es wäre ja mal ein Gedanke, zum Vatertag den Vater zu besuchen, auch wenn er vielleicht schon dement, im Rollstuhl oder im Pflegeheim ist? Aber das nur am Rande…)

Eine andere Erklärung, wie sich Männertag und Himmelfahrt zusammen bringen lassen, ist, dass die Engel die zurückgebliebenen Jünger mit "Ihr Männer von Galiläa" ansprechen. Es war also scheinbar eine Männerrunde, aus der Jesus "in den Himmel gehoben" und von einer Wolke verdeckt wurde. So entstand vielleicht die Tradition der Männerausfahrten und Männerwallfahrten. Was auch immer die Tradition ist, Christen feiern diesen Donnerstag, 40 Tage nach Ostern, das Fest Christi Himmelfahrt.

"Er wurde vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen." (Apostelgeschichte 1,9 ff)

Diese Erzählung hat viele Facetten, gibt der Phantasie Spielraum. Wie muss man sich die die Szene vorstellen? Sie erinnert an die Verklärung auf dem Berg Tabor, als Jesus plötzlich mit Moses und Elija redet und die anwesenden Apostel am liebsten gleich drei Hütten bauen wollen (Matthäus 17,4). Oder an die Taufe Jesu mit der übermächtigen Stimme, die aus einer Wolke spricht (Matthäus 3,17). Ist Jesus tatsächlich, als wäre er plötzlich schwerelos, in den Himmel geschwebt – "Beam me up, Daddy!"? Die Fantasie schlägt Purzelbäume.

In unserer Kathedrale in Dresden, der ehemaligen Hofkirche, hängt ein riesengroßes Bild über dem Hochaltar, das zeigt – offensichtlich oder scheinbar – genau diese Szene. Anton Raphael Mengs hat Mitte des 18. Jahrhunderts hier seine Vorstellungen von "Christi Himmelfahrt" gemalt.

Wie kann man sich die Himmelfahrt Christi vorstellen?

Ins Zentrum des Bildes stellt Mengs den auffahrenden Christus. Mit ausgebreiteten Armen und einem fast wie eine Fahne wehendem, rotem Tuch bekleidet. Unter ihm, in düsteren Farben, die Menschen, über ihm, in strahlendem Weiß und Gold, Gott Vater, ein von Engeln getragener langhaariger, bärtiger Greis mit gütiger Geste, die Arme, quasi spiegelbildlich zum Sohn ausgebreitet. Drehte sich der Sohn bei seiner Ankunft um, könnten sie sich direkt in die Arme fallen. Auf der Brust des Vaters, im strahlenden Licht erst auf den zweiten Blick zu sehen, die Taube, das Symbol des Heiligen Geistes. Die Dresdner Kathedrale ist keine Himmelfahrtskirche, sondern der Heiligsten Dreifaltigkeit geweiht.

In Mengs Gemälde ist neben den drei göttlichen Personen eine andere Dreiteilung augenfällig. Die strahlende göttliche Herrlichkeit, die bewegte, bewegende Menschenschar, die dem aufstrebenden Jesus nachschaut und dieser Jesus selbst, dazwischen, verbindend. Begleitet von zwei menschenähnlichen Engeln. Weniger "Männer in weißen Gewändern" als blondgelockte, antik gekleidete Jungfrauen. Die rechte blickt zu den Menschen auf der Erde, die linke zum Gesicht des Heilands, dieser nach oben in das strahlende Gold um die beiden anderen göttlichen Personen. Der Himmel und die flankierenden Engel in Blau- und Grautönen. Zu Jesu Füßen die Menschen in wallenden Kleidern, meist in Brauntönen.

Drei Menschen fallen aus der Gruppe heraus. Eine junge, schöne Frau mit gekreuzten Armen und geradezu verklärtem Blick. Der nachtblaue Mantel über dem roten Untergewand deutet auf Maria, die Gottesmutter. Auf der rechten Seite, auf einem Knie, ein Jüngling im grünen Gewand, darüber ein rotes Tuch, fast wie das des Auffahrenden: Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, das zu schreibende Buch bereits in der linken Hand. Zwischen den beiden, und fiele er nicht geradezu entsetzt und erschrocken auf die Knie und rückwärts, würden wir nichts sehen vom Gesicht des stämmigen, kraftvollen Mannes mit dem wilden, schon leicht ergrauten Haar und Bart. Petrus, der Fischer, der Fels für Jesu Kirche, der Handfeste.

Schreck und Entsetzen, vertrauende Ergebenheit, beobachtende Faszination. Mengs hat den Dreien, wie auch den anderen die Szene beobachtenden Menschen, die Gefühle ins Gesicht gemalt, die wohl jeden Menschen ergreifen, wenn Jemand so definitiv geht.

Ich bin dann mal weg. Und Jesus ist 2000 Jahre "mal weg". Eine gefühlte Ewigkeit. Und manchmal ist er so weit weg! Und all die Erinnerungen reichen nicht aus, diese Entfernung zu überbrücken. Glaube, Hoffnung und Liebe sind so klein. Und dann genau das Gegenteil:

Es scheint, als würde gleich die Türe aufgehen und er steht da, mit den Händen zu greifen.

Ich begegne ihm. Uund ich kann mir gar nicht vorstellen, mich je allein gefühlt zu haben.

Ich bin dann mal weg. Dem einen ist es eine Annäherung an das Wesentliche, Pilgern auf dem Jakobsweg etwa. Die Zurückbleibenden schütteln fassungslos den Kopf. Das kann er doch nicht machen, was wird denn mit uns. Lässt uns einfach hier sitzen. Jesus ist weg. Christi Himmelfahrt. Zum Vater gegangen. Vatertag. Und seine Jünger? Stehen da und gucken in den Himmel. So stehen Christen bis heute immer wieder da: mit Schreck und Entsetzen, in vertrauender Ergebenheit oder beobachtender Faszination. Ich suche meinen Platz in dem Bild, in der Szene.

Die Kirche feiert das. Jesus ist zwar weg, aber wir hoffen, er kommt wieder. Wir glauben, er will uns bei seinem Vater eine Wohnung bereiten. Die Kirche, das sind die Christen, die sich zu ihr bekennen, formuliert im Glaubensbekenntnis: "Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel…" Sie hat das Geheimnis von Tod und Auferstehung "entfaltet".

Die Kirche musste dieses Glaubensgeheimnis erst begreifen

Ostern – Emmaus und die anderen Begegnungen – Himmelfahrt – und schließlich Pfingsten.

Jesus, der unter den Menschen, der als Mensch lebte, ist gestorben. Das war für die Menschen seinerzeit offensichtlich. Mit den Händen zu greifen. Dass er am dritten Tag auferstanden ist, ist ein Geheimnis des Glaubens. Jesus hat seinen Jüngern eine Zeit eingeräumt, dies zu begreifen. Er ist ihnen erschienen. Er hat sich anfassen lassen. Die Bibel erzählt, wie er einen Jünger aufforderte, seine Kreuzigungswunden zu berühren: "Streck deinen Finger aus – hier sind meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!" (Johannes 20,27) Und dann, in der Apostelgeschichte heißt es, nach vierzig Tagen war "Himmelfahrt". "Eine Wolke umhüllte ihn und dann sahen sie ihn nicht mehr."

Die Kirche gedenkt dieser Zeit des Begreifens einer neuen Realität symbolische vierzig Tage. Dann noch einmal zehn bist zum Pfingstfest. Da ergreift Gottes Geist die Anhänger Jesu. Dieser Geist eint sie. Dadurch können andere Menschen die Jünger als Glaubende erleben. Deshalb können sie unter den Menschen wirksam werden, wird der aus der Gemeinschaft von Jüngern eine Kirche. 3-40-50, die symbolischen Zahlen stehen für die kirchliche Entfaltung der Geheimnisse, des Glaubens von Auferstehung, Himmelfahrt und Geistsendung. Geistsendung oder auch Kirchengeburtstag, als der das Pfingstfest auch gefeiert wird. "Kirchentag".

Ich bin Dresdner. Sachse. Hier im "Kernland der Reformation" stehen die gerade jetzt stattfindenden Kirchentage ganz im Zeichen von Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren.

Sie stellen zwei wichtige Fragen: Wo ist die "eine Kirche", wenn sie sich doch aufgespalten und zersplittert zeigt? Katholiken und Lutheraner, Unierte und Methodisten, Altgläubige und Freikirchliche… Gemeinsames und Trennendes und die Frage, wie es "richtig" ist. Und – gibt es überhaupt eine Kirche, einen Gott?

Hierzulande antworten die Meisten auf die Frage, ob katholisch oder evangelisch eher mit einem schulterzuckenden. "Normal – ich glaube an nichts!" Was zwar nicht bedeutet, dass sie nichts glauben – bestimmte Dinge kann man nicht wissen, die muss man glauben, so oder so – aber dass sie längst aufgehört haben, sich zu einer Kirche oder Religion zuzuordnen. Und selbst, wer laut Taufschein und Steuerbescheid zu einer Kirche gehört, wählt doch eher aus, folgt nicht mehr bedingungslos den Bekenntnissen einer Kirche, setzt sich seine Religion zusammen aus Glaubwürdigem und Unglaublichem.

"Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe." (1 Korinther 13,9ff)

Liebe, das ist etwas, das fast jeder Mensch kennt. Irgendwie hat er es erfahren. Und sei es, weil er es vermisst, dieses Angenommen sein, ohne dafür etwas leisten zu müssen, diese Zuneigung, die man sich nicht verdienen kann. Hoffnung, das ist auch eine menschliche Erfahrung. Diese letzte kleine Gabe aus der Büchse der Pandora. Nietzsche sieht sie als Grundübel, weil sie den Menschen hindert, aufzugeben. Valclav Havel wird zitiert mit: "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (1)

In den christlichen Kirchen gehört die Hoffnung zu den Grundtugenden, neben der Liebe und dem Glauben. Der ist eigentlich die logische Konsequenz aus Hoffnung und Liebe. Glaube als Ausdruck der Überzeugung, dass Dinge möglich sind, die nicht zu beweisen sind. Glaube als notwendige Folge der Tatsache, dass nicht alles zu beweisen ist. Glaube als Ausdruck der Hoffnung, dass hinter dem Beweisbaren etwas steht, das dem Erlebten Sinn gibt. Dass ich geliebt werde, dass mir ein Du zugeneigt ist, obwohl und in einem Maße, wie ich es nicht verdiene, nicht verdienen kann. Was ja auch nicht beweisbar ist.

Die Botschaft ist: Jesus kommt wieder

Jesus ist weg. Die Botschaft ist: er kommt wieder. Und: Er ist gegangen, uns bei seinem Vater eine Wohnung zu bereiten. Er ist nicht ganz weg. Irgendwie kann man ihm begegnen. Manchmal ist er da. Geradezu zu begreifen. Vielleicht in einem Menschen. "Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen." (Matthäus 18,20)

Das hat Jesus gesagt, und das kann man erfahren. Da geht er ein Stück mit uns. Erklärt uns die Schrift, oder was wir sonst nicht verstehen in dieser Welt. Bricht uns das Brot, oder teilt uns sonst etwas mit, was wir zum Leben brauchen.

"Auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus sprachen sie miteinander. Jesus kam hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Da blieben sie traurig stehen. ´Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde.` Da legte er ihnen dar, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück." Lukas 24,13ff

Das kann etwas trösten. Das sind die Lichtblicke. Die Sonnenstrahlen durch ein Wolkenloch. Aber die Wolken sind halt auch da. Jesus ist weg. So wie der gute alte Freund, Vater oder Mutter oder ein anderer Mensch, mit dem wir ein Stück Leben geteilt haben, um die wir trauern, weil sie gestorben sind. Sie sind ja auch irgendwie da: in unserer Erinnerung, in dem, was wir von ihnen gelernt haben, worauf sie uns aufmerksam gemacht haben, wofür wir durch sie sensibel sind, was wir heute anders machen, weil wir sie gekannt, mit ihnen gelebt haben. Aber das muss man erst einmal sehen können! Das ist die hohe Kunst des Trauerns.

"Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach." Lukas 24, 31ff

Die beiden, die wir die "Emmaus-Jünger" nennen, gehen zurück, gehen zu den anderen. Sie sind genauso allein wie auf dem Hinweg. Sie sehen Jesus nicht. Er hat sie nicht bei der Hand genommen und geführt. Aber sie sind noch in derselben Stunde aufgebrochen. Sie sind aktiv geworden.

Zum Glauben gehört die Erfahrung der Gottesferne – und der Nähe

Es ist eine spannende Dialektik: Nur wenn der Andere, den ich liebe, den ich bei mir zu haben wünsche – im Fall der Jünger, im Fall der Kirche Jesus – nur wenn er weg ist, kann ich ihn ersehnen. Wie viele Paare haben die heilsame Erfahrung gemacht, dass es der Liebe gut tut, sich auch die Zeiten von Distanz zu gönnen. Wenn Gott nicht da ist, kann die Sehnsucht nach ihm wachsen. Wenn ich Gott ersehne, ist er nicht da, ist er nicht greifbar, vermisse ich seine Nähe.

Es gehört in die Glaubenserfahrung eines jeden Christen, Gottesnähe und Gottesferne zu erleben. Tief zu glauben und sich getragen zu fühlen und dann wieder zu zweifeln, allein gelassen, im hoffnungslosen Fall. Oder in der Gleichgültigkeit, diese widerstreitenden Gefühle vergessen zu haben. Hoffnung für alles zu empfinden und deprimiert zu sein von dem Ausschnitt der Weltsicht, die einem das Ganze zu sein scheint. In der Liebe zwischen Menschen erlebt es auch der Nichtglaubende. Oder besser gesagt derjenige, der nicht glauben kann, dass Gottes Liebe die Welt umspannt. Dem nichts zu glauben bleibt, als dass Leben nichts ist als ein biologischer Vorgang zwischen Zellverschmelzung, Zellteilung und Zellauflösung. Unabhängig vom Gottes-Glauben erlebt jeder Mensch die Erfahrung, Liebe gefunden zu haben, als Glück! Was für eine Trauer, wenn sie zerbricht. Und wie großartig, wenn man erfährt, dass gelebtes Glück immer gelebtes Glück bleibt. Dass ich mit dieser Erfahrung glücklich bleiben kann, wenn ich nicht zulasse, dass andere Erfahrungen diese Erinnerung verstellen. Wenn die Bitternis der Trennung das erlebte Glück des Zusammenseins nicht aus dem Schatz der Erfahrung löschen kann.

Gefühle, die manchmal alle gleichzeitig kommen und sich überlagern – oder die auseinander fallen. Wie dieses Geheimnis, an das wir Christen glauben: Hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden und in den Himmel aufgefahren, wo er zur Rechten des Vaters sitzt.

Himmelfahrt.

Ich bin dann mal weg.

Ich werde wiederkommen.

Auch das hat Er versprochen.

Er ist gegangen, uns eine Wohnung zu bereiten.

Er wird mich rufen, nach Hause zu kommen.

Bin ich darauf wirklich erpicht?

Bei einer qualifizierten Führung durch die Hofkirche, die ich erlebte, wurde das Altargemälde erläutert. Der Kirchenführer stellte die provokante Frage: "Sind Sie sicher, dass er zum Himmel auffährt? Vielleicht kommt er ja gerade zurück? Schauen Sie sich die Gesichter, schauen Sie sich die Haltungen der Menschen an!"

Schreck und Entsetzen, vertrauende Ergebenheit, beobachtende Faszination. Anton Raphael Mengs hat den die Szene beobachtenden Menschen die Gefühle ins Gesicht gemalt, die meine Gefühle sein können. Wenn er dann wieder kommt. Ob es nun das Ende der Menschheit ist oder der Moment, bei dem ich gerufen bin:

"Wohnung ist fertig! Es ist alles bereit! – Bist Du es auch?"

(1) Aus: Fernverhör. Ein Gespräch mit Karel Hvízd'ala. Václav Havel. 1987.