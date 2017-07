Gaechinger Cantorey bei der Bachwoche Ansbach Politisch unkorrekt

Live aus der Kirche Sankt Gumbertus

Die Gaechinger Cantorey (Holger Schneider/Bachwoche Ansbach)

Johann Sebastian Bach war mit Kopf und Herz Lutheraner - Hans-Christoph Rademann und die Gaechinger Cantorey demonstrieren das bei der Bachwoche Ansbach mit zwei Kantaten und einer Messe des Thomaskantors.

Es sind nicht unbedingt die elegantesten Texte - und politisch korrekt war Luther in seinen Liedern ohnehin nicht. Johann Sebastian Bach hat die Worte des Gründers dieser Kirche, der er zeit seines Lebens ohne innere Kämpfe angehörte, unverändert übernommen. Das drastischste Beispiel dafür dürfte das Lied "Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort und steur' des Papstes und der Türken Mord..." sein, von christlicher Feindesliebe ist hierin nichts zu spüren. Die originalen Sätze singt heut keiner mehr im Gottesdienst. Doch die gleichnamige Kantate Bachs mit der Werkverzeichnisnummer 126 wird wohl keiner zensieren.

Mit seiner Kantate "Gott, der Herr, ist Sonn und Schild" BWV 79 feierte der Thomaskantor dann selbst die Reformation, ohne in diese Fall direkt auf Texte Luthers zurückzugreifen. Aber Standhaftigkeit im rechten Glauben (gegen die Anfeindungen durch den Teufel und andere Menschen) war auch in diesem Werk und an diesem Festtag das Thema, dem die Musik in all ihren Aspekten Nachdruck verleihen sollte.

In Bachs Bibliothek fanden sich einige theologische Werke aus Luthers Feder. Und in seinen Werken schätzte der Komponist immer den lutherischen O-Ton höher als alle neuzeitlichen Dichtungen. Mit dieser Praxis erweckte Bach schon zu Lebzeiten den Anschein, altmodisch zu sein. Er konnte nicht anders. Und dazu gehörte auch, dass er Teile seiner Kantaten auch in anderen geistlichen Werken wieder verwendete. So flossen zwei Abschnitte der Reformationskantate WV 79 in die letzte der sechs lutherischen Messen ein, die Kyrie-Gloria-Messe BWV 236. Dass all diese Messen in Lateinischer Sprache verfasst sind, mag uns heute als un-lutherisch erscheinen, doch Latein wurde durchaus in Leipziger Gottesdiensten gesungen. Der ex-Mönch aus Eisleben wollte ja ursprünglich nicht das katholische Kind mit dem reformatorischen Bade ausschütten, genauso wenig war es ihm daran gelegen, den Papst oder die Türken/Osmanen umzubringen.

Für das Ziel, den lutherischen Gehalt der Musik Bachs in all seinen Facetten auszudrücken, kann man sich keine besseren Interpreten vorstellen als die "reformierte" Gaechinger Cantorey unter Leitung Hans-Christoph Rademanns. Ein neu gegründetes Barockorchester und ein neu zusammen gestellter Chor der Stuttgarter Bachakademie musizieren und singen unter diesem Namen. 1954 hatte Helmuth Rilling die Gächinger Kantorei als Chor gegründet. Inzwischen haben Vokal- und Instrumentalinterpretation in der Schwäbischen Metropole unter Rademanns Leitung ein neues Stadium erreicht, das aktuell und zugleich zutiefst historisch verbürgt ist.

Bachwoche Ansbach

Live aus der Kirche St. Gumbertus

(zeitversetzt von 19.30 Uhr)

Johann Sebastian Bach

Sinfonia zur Kantate "Ich geh und suche mit Verlangen" BWV 49

"Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort", Kantate BWV 126

"Gott, der Herr, ist Sonn und Schild", Kantate BWV 79

ca. 20.50 Uhr Konzertpause, darin: "Bach und Luther, Dreamteam oder altmodisches Zweckbündnis?" - Volker Michael im Gespräch mit dem Bach-Spezialisten und Programmchef des Carus-Verlages Uwe Wolf

Johann Sebastian Bach

Messe für Soli, Chor und Orchester G-Dur BWV 236

Dorothee Mields, Sopran

Benno Schachtner, Altus

Benedikt Kristjánsson, Tenor

Tobias Berndt, Bass

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann