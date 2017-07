Gast: Prof. Dr. Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn

Die Proteste während des G20-Gipfels in Hamburg machen deutlich: Es läuft weltpolitisch einiges falsch. Doch was muss sich konkret ändern? Diskussion mit Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik.

Hamburg ist im Ausnahmezustand. Der G20-Gipfel tagt, die Staats-und Regierungschefs der 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer diskutieren über die drängenden Themen unserer Zeit: darunter die Flüchtlingskrise, den Klimawandel, die Zukunft Afrikas. Seit Wochen laufen die Proteste der Gipfelgegner, auch heute beginnt um 11 Uhr eine große Demonstration. Auf vielen Plakaten wird die Forderung nach einer gerechteren Globalisierung stehen – und sie findet sich auch in den Absichtserklärungen der beteiligten Politiker.

Was aber bedeutet eine "gerechtere Globalisierung"? Was muss sich dafür ändern?

"Die Grundlage von G20 ist, dass die Kooperation zwischen den Nationalstaaten radikal reformiert werden muss",

sagt Prof. Dr. Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn. Der Politikwissenschaftler ist Co-Vorsitzender der "T20", eines Netzwerks führender Forschungsinstitute der G20-Staaten. Sie haben Empfehlungen für den Gipfel entworfen. Als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen kennt er das zähen Ringen um Erfolge und Minimalkonsense. Alleingänge und Abschottung wie die "America first"- Politik des amerikanischen Präsidenten sieht er mit Sorge: "Aus den G20 dürfen keine G0 werden." Seine Hoffnung: "Gerade wegen Trump und wegen Putin könnten sich die anderen zusammenschließen."

Messner hat auch Verständnis für den Protest. Mitarbeiter seines Instituts treten auf Veranstaltungen auf, um Informationen zu liefern. "Einmal im Jahr führen die G20 dazu, dass so intensiv wie sonst nie über diese Fragen diskutiert wird."

