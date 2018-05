Fynn Kliemann im Gespräch Heimwerken für eine bessere Welt

Fynn Kliemann im Gespräch mit Susanne Führer

Der Netzwerker und Heimwerker Fynn Kliemann: ein Hipster auf dem Bauernhof (dpa / Ingo Wagner)

Versuchen, scheitern, neu versuchen - und sich freuen, wenn es dann endlich klappt. Fynn Kliemann lässt in seinem "Kliemannsland" nichts Handwerkliches unversucht, wenn es auch noch so diletantisch ist. Und er hat Erfolg, über den er gerne spricht.

Fynn Kliemann ist der "Heimwerkerking". So nennt er sich gerne selbst. Mit seinen unbeholfenen aber charmanten Heimwerkervideos hat er innerhalb von zwei Jahren eine beachtliche Fangemeinde um sich geschart. Stets dilettantisch aber wortgewandt bastelt er an seinem Eigenheim herum, filmt sich dabei und stellt das Ergebnis auf YouTube.

"Ich bin überhaupt kein Handwerker. Aber ich brauchte Sachen. Ich habe mit meiner Freundin ein Haus gekauft da und da mussten wir ganz viel umbauen. Dann wird man zwangsweise zu einem und ich bin ein großer Stümper, aber am Ende erfüllt das seinen Zweck und im besten Falle zahle ich nicht viel mehr als es im Laden gekostet hätte."

45.000 scheitern gemeinsam mit Fynn

Den Hof hat Fynn Kliemann vor zwei Jahren in der Provinz zwischen Bremen und Hamburg gekauft. Hier dreht er nun für den Jugendsender funk seine Heimwerkersendung mit dem Titel "Kliemannsland". Idee dieser Sendung ist es, Fynn dabei zu begleiten, wie er den 3,5 Hektar großen Hof nach und nach ausbaut und ihn in einen Abenteuerspielplatz für Kreative verwandelt.

"Wir haben verschiedene Sachen gebaut. Es gibt ein Musikstudio. Wir haben gerade ein Atelier gebaut, da kommt es damit mehrere Teile raus. Wir haben Werkstätten natürlich in dem man bauen kann, wir haben ein See, wir haben sogar eine eigene tragende Wakeboard-Anlage. Jetzt haben wir gerade ein Taucherparadies gebaut, es ist ein riesengroßer Wahnsinn auch. Also es ist komplett wahnsinnig, was da passiert, aber gleichzeitig das spannendste, was ich jemals gesehen hab."

Unterstützt wird er dabei von Menschen, die entweder permanent auf dem Hof leben oder nur kurz vorbei schauen. Sie nennen sich die "Bürger vom Kliemannsland". Online haben sich inzwischen 45.000 UnterstützerInnen angemeldet.

Amazon soll draußen bleiben

Fynn Kliemann ist ein Tausendsassa. Mit seinen 29 Jahren hat der gelernte Mediengestalter und You Tube Star neben seiner eigenen Fernsehsendung bereits mehrere Firmen gegründet. Dabei betont er, dass Bereiche, in denen es um Geld geht, ausnahmsweise nicht mit Freunden zusammen arbeitet.

"Also ich arbeite rein geschäftlich, wenn man so will, also alles was ein Business wird in einer Form aber nicht mit Freunden zusammen. Wenn es nicht um Kohle geht, dann immer."

Ein Buch hat er inzwischen auch herausgebracht. Beim Verkauf versucht er Großhändler wie Amazon fern zu halten und hat dazu mit der örtlichen Buchhandlung in Zeven kooperiert.

Das nächste Projekt: ein Musikalbum

"Die Idee dahinter war toll, weil wir gesagt haben wir arbeiten mit der Buchhandlung bei uns in Zeven zusammen und haben die romantische Vorstellung, Leute wieder zurück in den stationären Buchhandel zu bringen. Und wir haben dann Prozente im Verkauf - das können wir machen, weil wir der Verlag sind - so angepasst, dass Internet – also Amazon und Co. – die Bücher nicht kaufen, weil sie schlechte Prozente bekommen und sie denn aus dem System rausfallen, was sie einkaufen würden."

Auch wenn Fynn Kliemann sagt, seine Aktivitäten seien nicht politisch motiviert, so räumt er doch ein: "Das hat alles mit einem Spaß begonnen und wenn man was verändern kann, dann kann man das nutzen. Man muss nicht gleich Weltverbesserer sein, aber man kann es so unterschwellig machen."

Am wichtigsten von all seinen Aktivitäten sei ihm die Musik, sagt er. Er beherrscht gleich eine ganze Reihe von Musikinstrumenten und er bastelt er an seinem ersten Musik-Album, das bald erscheinen soll.