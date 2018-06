Fundstück 121 People Like Us – Help Me To Help Myself

Von Paul Paulun

Zehn Millionen Reisende hingen fest im Frühjahr 2010. In Island war der Vulkan Eyjafjallajökull ausgebrochen und weite Teile des europäischen Luftraums blieben für eine Woche gesperrt. Auch die englische Multimedia-Künstlerin Vicki Bennett aka People Like Us, die gerade in den USA ihre Tour beendet hatte, kam nicht weg.

Bennett nutzte die ‘verlorene’ Zeit, um das zu machen, was sie seit über 25 Jahren ohnehin gerne macht: Sorgfältig, zielstrebig und geschickt Musik aus dem kollektiven Unterbewusstsein in träumerische Landschaften überführen. So wie in ihrer Montage ‘Help Me To Help Myself’.

Von der CD Welcome Abroad, erschienen 2011 bei Illegal Arts.