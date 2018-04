Kulturnachrichten

Dienstag, 17. April 2018

"Full Metal Jacket"-Kinostar Lee Ermey gestorben US-Schauspieler wurde 74 Jahre alt Der amerikanische Schauspieler Lee Ermey ist tot, wie sein langjähriger Manager Bill Rogin mitteilte. Bekannt wurde Ermey durch seine Rolle als brutaler Drill-Unteroffizier in dem Kriegsfilm "Full Metal Jacket" von Stanley Kubrick. Dafür wurde er für den Golden-Globe nominiert. Seine Film-Karriere begann, als ihn der Regisseur Francis Ford Coppola wegen seiner Erfahrung als Angehöriger der US-Marine als Berater für den Kriegsfilm "Apocalypse Now" (1979) anwarb und ihm eine Rolle als Hubschrauberpilot gab. Ermey spielte danach in zahlreichen Produktionen mit, darunter in den Filmen "Mississippi Burning - Wurzel des Hasses" und "Switchback - Gnadenlose Flucht". In der Pixar-Animation "Toy Story" gab er dem Anführer der Spielzeugsoldaten seine Stimme. Lee Ermey wurde 74 Jahre alt.

Pulitzer-Preise vergeben Rapper Kendrick Lamar wurde für sein Album "Damn." geehrt Die "New York Times", die "Washington Post" und der "New Yorker" haben Pulitzer-Preise für ihre Berichterstattung erhalten. Die Preisträger der renommiertesten amerikanischen Auszeichnungen für Journalismus wurden an der Columbia University bekannt gegeben. Die "Times" und die "Post" erhielten die Auszeichnung in der Kategorie Berichterstattung über das Inland. Ausgezeichnet wurden die beiden Tageszeitungen für ihre Artikel über die Ermittlung wegen möglicher Kontakte zwischen Präsident Donald Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands. Die Times hat zudem mit der Intellektuellen-Zeitschrift "New Yorker" die Auszeichnung in der Kategorie Dienst an der Öffentlichkeit erhalten. Geehrt wurden die beiden Medien für ihre Berichterstattung über sexuelle Vergehen. Andrew Sean Greer erhielt für seinen Roman "Mister Weniger" die Auszeichnung in der Kategorie Belletristik. Der Rapper Kendrick Lamar erhielt für sein Album "Damn." den Pulitzer-Preis für Musik.

Kulturrat-Präsident kündigt Rückzug aus Echo-Beirat an Echo-Verleihung an Kollegah sei "ein Fehler" gewesen Der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner, hat seinen Rückzug aus dem Echo-Beirat angekündigt. Die Entscheidung, den Musikpreis Echo an den Musiker Kollegah zu vergeben, sei ein Fehler gewesen, sagte er in Berlin bei der Verleihung des "Kulturgroschens" an den früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. "Die Texte finde ich widerlich." Das Format des Echo-Preises sei "so gesellschaftlich nicht mehr tragbar". In der vergangenen Woche hatte sich der Kulturrat "entschieden von Wortwahl und Inhalt" des Albums "JBG3" von Kollegah & Farid Bang distanziert. Auf dem Album befinden sich nach Meinung von Kritikern antisemitische Texte, in denen Holocaust-Opfer verhöhnt werden.

Tschechischer Bratschist Milan Skampa gestorben Skampa spielte bis 1989 beim Smetana-Quartett Der Musiker Milan Skampa, langjähriger Bratschist des tschechischen Smetana-Quartetts, ist tot. Er sei bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren gestorben, berichtete die Zeitung "Pravo" unter Berufung auf seine Ehefrau Jarmila. Mit dem Quartett absolvierte Skampa von 1956 bis zu dessen Auflösung im Jahr 1989 tausende Konzerte in Europa, den USA und Japan und spielte zahlreiche preisgekrönte Aufnahmen ein. Skampa wurde am 4. Juni 1928 in Prag als Sohn einer Geigenlehrerin geboren. Mit fünf Jahren hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt, mit 16 Jahren wurde er zum Violinen-Solisten des tschechischen Rundfunksymphonieorchesters berufen.