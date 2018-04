Kulturnachrichten

Montag, 16. April 2018

"Full Metal Jacket"-Kinostar Lee Ermey gestorben US-Schauspieler wurde 74 Jahre alt Der amerikanische Schauspieler Lee Ermey ist tot, wie sein langjähriger Manager Bill Rogin mitteilte. Bekannt wurde Ermey durch seine Rolle als brutaler Drill-Unteroffizier in dem Kriegsfilm "Full Metal Jacket" von Stanley Kubrick. Dafür wurde er für den Golden-Globe nominiert. Seine Film-Karriere begann, als ihn Regisseur Francis Ford Coppola wegen seiner Erfahrung als Angehöriger der US-Marine als Berater für den Kriegsfilm "Apocalypse Now" (1979) anwarb und ihm eine Rolle als Hubschrauberpilot gab. Ermey spielte danach in zahlreichen Produktionen mit, darunter in den Filmen "Mississippi Burning - Wurzel des Hasses" und "Switchback - Gnadenlose Flucht". In der Pixar-Animation "Toy Story" gab er dem Anführer der Spielzeugsoldaten seine Stimme. Lee Ermey wurde 74 Jahre alt.

Tschechischer Bratschist Milan Skampa gestorben Skampa spielte bis 1989 beim Smetana-Quartett Der Musiker Milan Skampa, langjähriger Bratschist des tschechischen Smetana-Quartetts, ist tot. Er sei bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren gestorben, berichtete die Zeitung "Pravo" unter Berufung auf seine Ehefrau Jarmila. Mit dem Quartett absolvierte Skampa von 1956 bis zu dessen Auflösung im Jahr 1989 tausende Konzerte in Europa, den USA und Japan und spielte zahlreiche preisgekrönte Aufnahmen ein. Skampa wurde am 4. Juni 1928 in Prag als Sohn einer Geigenlehrerin geboren. Mit fünf Jahren hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt, mit 16 Jahren wurde er zum Violinen-Solisten des tschechischen Rundfunksymphonieorchesters berufen.

Echo-Preisträger geben Auszeichnung zurück Reaktion auf Ehrung für umstrittene Rapper Kollegah und Farid Bang Mehrere Musiker haben ihre "Echo"-Auszeichnungen zurückgegeben, um gegen die Ehrung der Rapper Kollegah und Farid Bang zu protestieren. Der Musiker Klaus Voormann, der vergangene Woche den Echo für sein Lebenswerk erhalten hatte erklärte, er habe sich die Rückgabe seines Echos reiflich überlegt und sich deshalb auch mit den Texten des umstrittenen Albums beschäftigt. "Provokation ist erlaubt und manchmal sogar notwendig, um Denkanstöße zu geben", sagte Voormann, der als Wegbegleiter und Freund der Beatles gilt. Aber die Grenze zu menschenverachtenden, frauenfeindlichen, rassistischen, antisemitischen und gewaltverherrlichenden Äußerungen und Taten dürfe nicht überschritten werden. Auch die Gewinner des „Echo Klassik 2017", das Notos Quartett aus Berlin, gibt seine Auszeichnung zurück. Die Mitgleider des Ensembles erklärten auf Facebook, es sei nicht tragbar, dass der Echo offenen Rassismus toleriere, ihm gar eine Plattform biete und ihn auszeichne. Die Entscheidung der Verantwortlichen nannten die Musiker zutiefst erschütternd.

Volksbühnen-Interimschef Dörr will Theater retten Verantwortung für Neuaufbau sollten mehrere Regisseure übernehmen Nach dem Abgang von Chris Dercon will Volksbühnen-Interimschef Klaus Dörr eine überstürzte Nachfolge-Regelung unbedingt vermeiden, um weiteren Schaden

abzuwenden. "Für die qualifizierte Vorbereitung einer Intendanz braucht man anderthalb bis zwei Jahre», sagte Dörr der "Süddeutschen Zeitung". Kultursenator Klaus Lederer (Linke) müsse entscheiden, ob die Aufgabe von einer oder mehreren Personen übernommen werden solle. Angesichts "der Bedeutung der Ära Frank Castorfs" halte er es fast für ausgeschlossen, dass ein einzelner Intendant das schaffen könne. Dörr schlug vor, dass mehrere Regisseure, denen man das Haus zur Verfügung stelle, die Volksbühne künftig prägen könnten. "Ich will nicht pathetisch werden, aber es geht jetzt darum, dieses Theater zu retten", so Dörr. Am Freitag hatte die Kulturverwaltung mitgeteilt, Lederer und Dercon hätten sich einvernehmlich darauf verständigt, die Intendanz mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Aids-Hilfe sieht Outing von Conchita Wurst zwiespältig European Song Contest Gewinnerin sollte erpresst werden Um einer möglichen Erpressung zuvorzukommen, hat die österreichische Dragqueen Conchita Wurst ihre HIV-Infektion öffentlich gemacht. Die Deutsche AIDS-Hilfe sieht dies zwiespältig. Dieser selbstbewusste Umgang mit HIV könne Menschen Mut machen, sagte Pressesprecher Wicht. Aber dass der Künstler offenbar unter Druck gehandelt habe zeige, dass ein selbstverständliche Umgang ohne Diskriminierung noch lange nicht erreicht sei.

Weibo will homosexuelle Inhalte doch zulassen Chinesische Internet Plattform hatte zuvor Zensur angekündigt Nach heftigen Protesten hat der chinesische Kurznachrichtendienst Weibo eine Kehrtwende gemacht und will homosexuelle Inhalte doch wieder zulassen. Die Online-Plattform mit 340 Millionen Nutzern hatte am Freitag angekündigt, dass Comics, Spiele, Texte und Videos über drei Monate genau auf Pornografie, blutige Gewalt und Homosexualität überwacht und gegebenenfalls zensiert würden. Dieser Schritt war selbst von dem kommunistischen Parteiorgan "Volkszeitung" kritisiert worden.

Chemnitz mit großer Otto Dix-Schau Museum Gunzenhauser präsentiert erstmals weltweit größten Werk-Bestand Fast 400 Bilder des Malers und Grafikers Otto Dix (1891-1969) werden ab Ende April im Chemnitzer Museum Gunzenhauser zu sehen sein. "Wir zeigen den gesamten Dix-Bestand inklusive aller Arbeiten auf Papier, die bisher weniger zu sehen waren", sagte Ingrid Mössinger, die scheidende Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz, zu denen das Museum Gunzenhauser gehört. Für das weltweit größte Konvolut an Kunst des bedeutenden Künstlers des 20. Jahrhunderts wurde das gesamte Haus freigeräumt. Die Ausstellung soll einen repräsentativen Querschnitt durch Dix' künstlerische Entwicklung abbilden. Dazu zählt u.a. dessen expressionistisches Frühwerk aber auch die Auseinandersetzung mit dem Dadaismus und die großen symbolischen Landschaften aus Dix' Zeit der inneren Emigration während der NS-Zeit. Die Schau "300 X DIX" wird vom 29. April bis 2. September gezeigt und soll alle Schaffensphasen, Stile und künstlerischen Techniken umfassen.

Blauzahn-Münzschatz auf Rügen entdeckt Silberschatz aus dem späten 10. Jahrhundert gefunden In einem Acker auf der Ostseeinsel Rügen sind Archäologen auf einen wertvollen Silberschatz aus dem späten 10. Jahrhundert gestoßen. Auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern nahe der Ortschaft Schaprode bargen sie am Wochenende Hals- und Armreife, Perlen, Fibeln, einen Thorshammer, zerhackten Ringschmuck sowie etwa 500 bis 600 teilweise zerhackte Münzen, von denen mehr als 100 Münzen der Regentschaft des legendären Dänenkönigs Harald Blauzahn (910-987) zugeordnet werden können. "Dieser Schatz ist der größte Einzelfund von Blauzahn-Münzen im südlichen Ostseeraum und damit von herausragender Bedeutung", sagte der Archäologe und Grabungsleiter Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Der als Wikinger geborene Blauzahn gilt als Begründer des dänischen Reiches, indem er das Land einte, das Christentum einführte und Reformen durchsetzte. Der umstrittene Herrscher war historischen Quellen zufolge nach der verlorenen Ostseeschlacht gegen seinen Sohn Sven Gabelbart (965-1014) im Jahr 986 nach Pommern geflohen, wo er ein Jahr später auf der Jormsburg (wohl beim heutigen Wolin/Swinemünde) starb.