Für Roman "Die Hauptstadt" Robert Menasse erhält den Deutschen Buchpreis

Der österreichische Autor Robert Menasse hat mit seinem Roman "Die Hauptstadt" den Deutschen Buchpreis gewonnen. (dpa/ Arne Dedert)

Die Jury hat entschieden: Der Deutsche Buchpreis 2017 geht an den Schriftsteller Robert Menasse - für seinen Roman "Die Hauptstadt". Dem Österreicher ist es gelungen, einen europäischen Roman zu schreiben, der – so findet die Jury – in der Tradition Balzacs steht.

Der österreichische Autor Robert Menasse bekommt den Deutschen Buchpreis 2017. Sein Roman "Die Hauptstadt" mache "unmissverständlich klar: Die Ökonomie allein, sie wird uns keine friedliche Zukunft sichern können", erklärte die Jury in ihrer Begründung. "Das Humane ist immer erstrebenswert, niemals zuverlässig gegeben: Dass dies auch auf die Europäische Union zutrifft", zeige Menasse mit seinem Buch auf eindringliche Weise. "Die, die dieses Friedensprojekt Europa unterhöhlen, sie sitzen unter uns", heißt es in der Begründung weiter. Dramaturgisch gekonnt grabe Menasse "leichthändig in den Tiefenschichten jener Welt, die wir die unsere nennen".

Neben Menasse standen auf der Shortlist: Gerhard Falkner, Franzobel, Thomas Lehr, Marion Poschmann und Sasha Marianna Salzmann.

Dotiert mit 37.500 Euro

Der Deutsche Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gestiftet und traditionell am Vorabend zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse im Kaisersaal des Frankfurter Römer verliehen. Er ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: 25.000 Euro gehen an den Gewinner, die übrigen Shortlist-Autoren erhalten 2500 Euro. 2016 wurde Bodo Kirchhoff für seinen Roman "Widerfahrnis" ausgezeichnet.

Die Jury bestand im Jahr 2017 aus Silke Behl (Kulturredakteurin, Radio Bremen), Mara Delius (Leiterin der "Literarischen Welt"), Christian Dunker (Chefredakteur des Literaturmagazins "Geistesblüten"), Katja Gasser (Kulturredakteurin, ORF), Maria Gazzetti (Leiterin der Casa di Goethe, Rom), Tobias Lehmkuhl (freier Literaturkritiker) und Lothar Schröder (Redaktionsleiter, Rheinische Post).

