Montag, 11. Juni 2018

Früherer Fleetwood Mac-Gitarrist Danny Kirwan ist tot

Von 1968 bis 1972 war er Mitglied der legendären Britischen Band

Der frühere Gitarist der Band Fleetwood Mac, Danny Kirwan, ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 68 Jahren in London, wie Mick Fleetwood, einer der Gründer der Band, auf Facebook mitteilte. Mick Fleetwood war es gewesen, der den 18jährigen Kirwan im August 1968 in die Band holte, der damals auch John McVie, Peter Green und Jeremy Spencer angehörten. Seine Liebe zum Blues habe dazugeführt, dass er gefragt wurde, Teil von Fleetwood Mac zu werden, so Fleetwood. Seinen ersten Auftritt hatte er in dem Hit "Albatross". In der Zeit von 1968 bis 1972 sang und spielte Kirwan auf 5 Alben der Band mit. Er war auch als Songschreiber tätig. 1972 flog er unter anderem wegen Alkoholproblemen aus der Band. Kirwan war außerdem unter den Bandmitgliedern, die 1998 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.