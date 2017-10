Kulturnachrichten

Montag, 9. Oktober 2017

Frühere ZDF-Moderatorin Ulrike von Möllendorff gestorben Sie wurde 78 Jahre alt Die frühere Fernsehmoderatorin Ulrike von Möllendorff ist tot. Das bestätigte ihre Familie am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die gebürtige Berlinerin wurde Anfang der 70er Jahre in Westdeutschland einem breiten Fernsehpublikum bekannt, als sie beim ZDF die Moderation der Sendung "Drehscheibe" übernahm. Später präsentierte sie die Hauptausgabe der ZDF-Nachrichten "heute". Im Jahr 1991 wechselte Möllendorff für mehrere Jahre zur "Abendschau" des Senders Freies Berlin, wo sie schon in den 60er Jahren gearbeitet hatte. Sie starb bereits am 24. September dieses Jahres. Ulrike von Möllendorff wurde "in aller Stille" beigesetzt, wie aus einer Traueranzeige von Freunden und Familie hervorgeht.

US-Starproduzent Harvey Weinstein gefeuert Grund sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung Weinstein wurde vom Vorstand seiner eigenen Firma „The Weinstein Company“ abgesetzt. Es habe neue Informationen zu den Anschuldigungen gegeben, hieß es in einer Erklärung. Weinstein und sein Anwalt wollten sich zur Entlassung zunächst nicht äußern. Die „New York Times“ hatte am Donnerstag berichtet, dass der Produzent angeblich über Jahrzehnte weibliche Angestellte und Schauspielerinnen sexuell belästigt habe, unter ihnen auch Hollywoodstar Ashley Judd.

Picasso-Ausstellung in Paris Französischer Staatspräsident eröffnet „Picasso 1932. Année érotique“ Er möge die „großartige Sinnlichkeit“ in Picassos Gemälden, sagte Macron nach einem gut eineinhalbstündigen Rundgang mit seiner Ehefrau Brigitte. Gleichzeitig erkenne er eine „politische Bedeutung“ in den Werken, besonders in denjenigen der Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung im Pariser Picasso-Museum trägt den Titel „Picasso 1932. Année érotique“ (zu deutsch: „Picasso 1932. Erotisches Jahr“). Das Jahr 1932 war ein Schlüsseljahr im Leben und Schaffen des spanischen Künstlers. Bis 11. Februar sind unter anderem zahlreiche Porträts von Picassos Geliebter Marie-Thérèse Walter zu sehen, darunter das berühmte Meisterwerk „Le Rêve“ („Der Traum“).