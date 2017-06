Der letzte Bau der Stararchitektin Zaha Hadid ist ein Meisterwerk. Der Bahnhof im Hinterland Neapels, in Afragola, lässt die Fans staunen. Einziger Haken: In seiner Größe wird das 60 Millionen Euro teure Kunstwerk nicht mehr gebraucht. Dabei wird es gerade erst eröffnet. Mehr

Eine gewaltige Assoziationsmaschine gespeist aus popkulturellen Trashsujets wirft Jonathan Meese in seinem "Mondparsifal" bei den Wiener Festwochen an. Komponist Bernhard Lang lässt Wagner dazu in einem Loopgewitter und virtuosen Übermalungen aufgehen. Und am Schluss wartet eine tolle Pointe.